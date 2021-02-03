Заметка о протототалитаризме в условиях провинциальной резервации

Незаконные действия Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении трех крупнейших информационных телеканалов - это преступная попытка тотальной узурпации информационного пространства.

Подобный акт информационного террора со стороны государства очевидным образом противоречит Конституции Украины и всем существующим международным стандартам.

Цель агонизирующего режима - дальнейшая расправа над политической оппозицией. Печальное свидетельство того, что украинское государство политически невменяемо.

Андрей Видишенко