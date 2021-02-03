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Заметка о протототалитаризме в условиях провинциальной резервации

Андрей Видишенко
Андрей Видишенко

Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины
Оригинал - на странице политолога в Facebook
 
Незаконные действия Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении трех крупнейших информационных телеканалов - это преступная попытка тотальной узурпации информационного пространства.
 
Подобный акт информационного террора со стороны государства очевидным образом противоречит Конституции Украины и всем существующим международным стандартам.
 
Цель агонизирующего режима - дальнейшая расправа над политической оппозицией. Печальное свидетельство того, что украинское государство политически невменяемо.
 
Андрей Видишенко
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