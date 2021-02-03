Заметка о протототалитаризме в условиях провинциальной резервации
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Незаконные действия Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении трех крупнейших информационных телеканалов - это преступная попытка тотальной узурпации информационного пространства.
Подобный акт информационного террора со стороны государства очевидным образом противоречит Конституции Украины и всем существующим международным стандартам.
Цель агонизирующего режима - дальнейшая расправа над политической оппозицией. Печальное свидетельство того, что украинское государство политически невменяемо.
Андрей Видишенко