Закрытие украинских СМИ: Накануне саммита Украина-ЕС журналисты призвали глав МИД европейских стран отреагировать на ограничение свободы слова в стране

Накануне саммита Украина - ЕС, который состоится 12 октября, сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", "Страна.ua" и "Шарий.net" обратились с открытым письмом к министрам иностранных дел стран ЕС. Среди прочих, открытое письмо было направлено министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, министру иностранных дел Австрии Александру Шаленбергу, министру иностранных дел Республики Польша Збигневу Рау, министру иностранных дел Швеции Анн Линде, министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани, министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису, министру иностранных и европейских дел Словакии Ивану Корчоку, министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и др.

В своем письме журналисты обратили внимание, что за 30 лет независимости в Украине произошло много позитивных изменений. Однако в последнее время власть злоупотребляет своими полномочиями, незаконно закрывая медиа, преследуя журналистов и ограничивая свободу слова в стране, что является прямым нарушением норм демократии и верховенства права.

Ниже приводим полный текст обращения:

Ваше превосходительство,

Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ выражают вам свое уважение и пользуются этой возможностью для того, чтобы привлечь ваше внимание к проблеме обеспечения в Украине фундаментальных демократических ценностей, среди которых особую важность для нас имеют свобода слова, свобода выражения мнений и равный доступ к информации.

Как вы знаете, за 30 лет независимости в нашей стране произошли положительные изменения, направленные на обеспечение основных прав и свобод человека, в том числе в области независимых медиа. Тем не менее сегодня в Украине происходит существенная коррозия этой основополагающей идеи демократии.

Отдавая должное сделанному, в последнее время мы констатируем сворачивание процесса укрепления законности в сфере функционирования украинских средств массовой информации. Это проявляется в отсутствии результатов расследования уголовных дел, связанных с нападениями на журналистов и блогеров, открытой цензурой со стороны государства, которая распространяется исключительно на оппозиционные СМИ, и главное – во внесудебном преследовании СМИ, находящихся в оппозиции к действующей власти.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (через решение Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда), украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK. По обычному письму заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Перший Незалежний", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданиям "Страна.uа" и "Шарий.net".

Не меньшую обеспокоенность вызывают провокации праворадикальных сил, физические расправы таких группировок с журналистами, которые якобы исповедуют "неправильные" политические взгляды.

Сегодня действия украинской власти получают все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ. Также только за последние несколько месяцев Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, приведшими к закрытию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и назвало это решением противоречащим международным стандартам (сообщение официального представителя УВКПЧ Марты Хуртадо от 24 августа 2021 г.).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирен Хан от 21 июня 2021 г.), что цензура вещания в Украине "не только не совместима с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, порождающих страх и укореняющих общественное недоверие к институтам".

В свою очередь докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоена катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине, и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека работает, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 г.)

Президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского, в котором отметил, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021 г.).

Иными словами, по нашему мнению, в Украине налицо сворачивание свободы слова. В связи с этим мы пользуемся этой возможностью для того, чтобы привлечь ваше внимание к этим крайне тревожным тенденциям. Украина сегодня, как никогда ранее, нуждается в консолидации общества и преодолении раскола между различными регионами. Вопрос беспрепятственного функционирования независимых СМИ, в том числе оппозиционных к действующей власти, в этом смысле является прямым путем к получению общественного согласия, объединения наших граждан вокруг идеи построения сильной суверенной Украины.

Принимая во внимание указанные факты, просим вас публично отреагировать на ситуацию, сложившуюся вокруг незаконного закрытия СМИ в Украине, и инициировать обсуждение этого вопроса с представителями украинской стороны во время вашего предстоящего визита в Украину. Надеемся на то, что эта позиция найдет понимание с вашей стороны.

С уважением,

Коллективы незаконно закрытых украинских СМИ.

Напомним, в понедельник, 27 октября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "НОВОСТИ". Заявление Любицкого не соответсвует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.