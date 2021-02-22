Закрытие каналов, введение санкций в отношении граждан Украины, отжим бизнеса похожи на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии, - депутат Бундестага

Вальдемар Гердт Фото из открытых источников

Депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил, что политика нынешних властей Украины в отношении своих граждан, СМИ и бизнеса напоминает политику в гитлеровской Германии в 30-е годы прошлого века. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Закрытие каналов на своей территории, введение санкций беспрецедентных в отношении граждан Украины, отжим бизнеса - очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными", - сказал Гердт.

По его словам, непозволительно спокойно смотреть на то, что сегодня происходит в Украине.