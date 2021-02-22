Закрытие каналов, введение санкций в отношении граждан Украины, отжим бизнеса похожи на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии, - депутат Бундестага
Депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил, что политика нынешних властей Украины в отношении своих граждан, СМИ и бизнеса напоминает политику в гитлеровской Германии в 30-е годы прошлого века. Об этом сообщает "РИА Новости".
"Закрытие каналов на своей территории, введение санкций беспрецедентных в отношении граждан Украины, отжим бизнеса - очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными", - сказал Гердт.
По его словам, непозволительно спокойно смотреть на то, что сегодня происходит в Украине.
"Сейчас не время отмалчиваться и не время для политкорректных высказываний дипломатических. Надо называть вещи своими именами, иначе мы потеряем контроль над процессами", - считает депутат.
Напомним, СНБО Украины в пятницу, 19 февраля, принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали оппозиционный политик Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
Ранее, в начале февраля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.