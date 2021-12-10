Законопроект о праве участия 16-летних в местных выборах противоречит Конституции, - адвокат

Верховная Рада. Фото Николая Лазаренко/president.gov.ua

Законопроект о разрешении подросткам быть кандидатами на выборах или создавать общественные организации противоречит Конституции Украины. Так считает адвокат Ростислав Кравец. Речь идет о проекте закона № 6402, авторы которого предлагают разрешить уже с 16-летнего возраста основывать общественные организации и участвовать в местных выборах. По мнению Ростислава Кравца, если инициативу одобрят в Раде, ее можно будет оспорить в Конституционном суде как противоречащую Основному закону, пишет Анна Пешкова в материале для 112ua.tv.

На этот момент членом политической партии или кандидатом в депутаты на местных выборах может быть гражданин Украины, достигший 18-летия и с правом голоса. Эта норма обозначена в ст. 70 Конституции Украины. Народные избранники предлагают в ряде законов и Избирательном кодексе заменить отсылку к Конституции на требование о достижении на момент выборов 16 лет. Впрочем, исходя из текста законопроекта № 6402, несовершеннолетним украинцам предлагают предоставить только право быть избранным. Адвокат считает незаконной попытку отделить право быть избранным от права голосовать без внесения соответствующих изменений в Конституцию.

"Это свидетельство того, что люди, которые пришли во власть, ничего не понимают в государственном управлении. Так как они обходят Конституцию, закон не будет рабочим и его можно будет оспорить в Конституционном суде. Если, конечно, в КСУ не наберут тоже 16-летних или вовсе 14-летних", - говорит адвокат Ростислав Кравец в комментарии 112ua.tv.

По мнению Кравца, цель инициативы – вовсе не равный доступ к политике, а "обработка" молодого поколения, которое проголосует за нужных политиков.

Согласно переписи экс-министра Дубилета, людей раннего работоспособного возраста (15-24 лет включительно) в Украине 3,584 млн. По приблизительным подсчетам, 16-17 летних в Украине - около 900 тыс.

Детальнее о расширении гражданских прав украинцев читайте в материале "Мандат для 16-летних. В "Слуге народа" придумали новый способ пополнить свои ряды".