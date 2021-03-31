Законопослушные граждане могут пострадать в случае принятия закона о налоговой амнистии, - СМИ

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В то же время налоговая амнистия может стать способом легализации так называемых грязных денег и быть выгодна коррупционерам

В случае принятия во втором чтении ряда законопроектов, позволяющих гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания, ряд граждан может столкнуться с проблемами. Это те украинцы, которые решат анонимно воспользоваться налоговой амнистией, а также сознательные налогоплательщики, которые откажутся от декларирования. Об этом Анна Пешкова пишет в материале "Зе-амнистия. Стоит ли вам легализовать "матрасные инвестиции" и зарплату "из конверта" для 112ua.tv.

Сознательные плательщики налогов рискуют тем, что даже их легально накопленные наличные средства могут считаться нелегальными только потому, что они не задекларированы. По мнению экспертов, высок риск повторного налогообложения активов.

"Складывается впечатление, что в случае неиспользованного физическим лицом права на представление одноразовой (специальной) декларации нелегальными будут считаться все без исключения активы сверх установленных объемов, которые находятся на банковских счетах, но и в государственных реестрах (в части недвижимого имущества и земельных участков) и т.п. (которые, очевидно, не требуют никаких дополнительных подтверждений), что является недопустимым", - указывает Главное научно-экспертное управление Аппарата ВРУ.

Для тех же, кто в случае принятия закона уже в 2021 году решится подать декларации анонимно, велика вероятность распространения информации. В законопроекте идет речь о том, что указанные в декларации данные все же могут быть разглашены "в случаях, прямо предусмотренных законом".

Список таких конкретных случаев не указан, и фактически ничего не мешает такие случаи предусмотреть позже. Кроме того, на нотариуса как на посредника в оформлении декларации возложены обязательства по финмониторингу. В противодействие отмывания доходов он просто обязан сообщать в налоговую о размере доходов граждан и уплаченных ими налогах. Если он будет нарушать такие свои обязанности, его могут лишить лицензии.

"Также важно, что регистрацию указанного вами в декларации имущества будут проверять в госреестрах. В законопроекте это поясняют попытками избежать легализации фактически неподтвержденных активов. Если в результате анализа госреестров окажется, что вы задекларируете не все "теневые" активы, вас принудят заплатить 18% с "разницы". Как же будет происходить такая проверка в случае анонимной подачи декларации?" - задается вопросом автор.

Предполагается, что в то же время налоговая амнистия может стать способом легализации так называемых грязных денег и быть выгодна коррупционерам.

"Возвращаясь к вопросу об обязанностях нотариусов, связанных с финмониторингом, высоки риски, что о "нужных" людях сообщать не будут, чего не скажешь, например, о представителях среднего бизнеса - из них при необходимости вполне реально выжать все соки", - пишет автор.