Закон в Украине пошатнулся в 2014 году, - Бабенко

Виталий Бабенко Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Закон в Украине пошатнулся в 2014 году, а незаконные решения власти — последствия государственного переворота. Об этом заявил глава Донецкой организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Виталий Бабенко, передает пресс-служба организации.

"Закон в Украине пошатнулся в 2014 году, когда произошёл внутренний конфликт, когда "свергли" Януковича. Может быть это была революция, а может быть государственный переворот. У каждого здесь какая-то своя точка зрения. Но мне кажется, что в 2014 году Закон в Украине пошатнулся и с тех пор, разными путями все ищут возможный путь его обойти. В данном случае, господин Зеленский нашёл этот путь. Обошёл конституцию, все суды, которые возможно было обойти и сейчас гнёт линию тирании. Сейчас у нас закон в лице одного человека. Так не должно быть, зачем тогда нам нужен парламент? Зачем партии? Чтобы регулировать баланс. Закон пошатнулся вверху и сейчас уже все дальше и дальше его перестают воспринимать", — заявил Бабенко.