Закон об олигархах не повлечет за собой конфискацию у них имущества, - Малюська

Денис Малюська Кабинет министров

Также политики обязуются декларировать все свои встречи с олигархами

Министр юстиции Денис Малюська заверил, что принятие закона про олигархов не повлечет за собой конфискацию у них имущества. Об этом сообщил "Укринформ".

"Я не говорю, что кто-то попадет в тюрьму, будет ли конфискация имущества. Просто они не смогут участвовать в приватизации определенных объектов, будут обязаны подавать декларации, включая имущество в офшорных компаниях", - отметил Малюська.

Кроме этого, на политиков будет налагаться обязательство декларировать все свои встречи с олигархами.

"После утверждения критериев включения лиц в список олигархов, лицо будет иметь пол года, чтобы избежать попадания в соответствующий реестр. В частности, лицо может прекратить финансировать политические партии и / или СМИ и стать обычным бизнесменом", - добавил министр юстиции.

Новости по теме: Ведущая польская газета раскритиковала деолигархизацию Зеленского и преследование Медведчука

Напомним, что ранее первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что новые законы об олигархах уже нарабатываются.

По его словам, следующим шагом правительства станет работа над пакетом законодательства: обновление антитрастового законодательства; законодательства о СМИ; о политических партиях.