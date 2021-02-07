Закон о санкциях не предусматривает ограничение работы украинских СМИ. Закрывать каналы было нельзя. Документ

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Журналисты "Страны" провели анализ правовой базы решения СНБО по санкциям в отношении нардепа Тараса Козака, итогом которых стало закрытие трех телеканалов.

Во время обсуждения законопроекта о санкциях в августе 2014 года из документа были вычеркнуты пункты 10, 11 и 12, которые предусматривают применение санкций к СМИ путем прекращения их выхода.

В данных пунктах говорится:

10 пункт - запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

11 пункт - ограничение или прекращение деятельности СМИ и других субъектов информационной деятельности, в том числе, в сети Интернет;

12 пункт - ограничение или запрет производства или распространения печатной продукции и других информационных материалов.

Причем на этом во время обсуждения в Верховной Раде сделал акцент тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

"Какие правки мы поддерживаем в этом законопроекте? Правительство предлагает исключить из перечисленных санкций ограничения и прекращения услуг почтовой связи, запрет и ограничение теле- и радиотрансляции, ограничение или прекращение деятельности СМИ и других информационных материалов. Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законами и Конституцией", - сказал Яценюк.

Вот как выглядел проект закона с пунктами 10,11,12:

А вот как выглядит уже утвержденная версия:



В решении СНБО есть отсылка на пункт 6 о лишении правом заниматься лицензионными видами деятельности (он остался в законе).

Но, исходя из обсуждения закона в августе 2014 года, четко понятно, что законодатель убрал СМИ из под его действия. А пункт о лицензиях касается иных видов деятельности (например, на торговлю алкоголем или же пользование недрами).

И уж точно под санкции никак не могут попасть интернет-СМИ, у которых никаких лицензий нет вообще", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что перед голосованием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины за введение санкций против Тараса Козака и его трех телеканалов им не предоставили никаких связей нардепа с "ЛДНР".

Также напомним, что 2 февраля президент Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов - 112, NewsOne и ZIK.

После этого СМИ, которые ссылались источники в Офисе президента, начали публиковать слухи о том, что санкции связаны с импортом угля из "ДНР" и "ЛНР", которым якобы занимаются близкие к Козаку структуры. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это предположения, и это "не совсем может соответствовать действительности".