Закон о продаже земли - антиконституционный и обязательно будет отменен, - Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Закон о продаже земли - антиконституционный и принят с нарушениями Основного закона, его обязательно отменит следующая власть и национализирует всю проданную иностранцам землю. Поэтому иностранные инвесторы не должны участвовать в преступных схемах относительно украинской земли.

Об этом в эфире ток-шоу "Противостояние" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

Гость студии, комментируя тему открытия рынка земли, напомнил о масштабной акции протеста, которая состоялась на этой неделе под стенами Верховной Рады Украины. Ренат Кузьмин назвал, какими были призывы митингующих.

"Я напомню о митинге, который проводила "Оппозиционная платформа - За жизнь". Речь шла о том, чтобы призвать потенциальных западных инвесторов не вкладывать деньги в украинскую землю, потому что закон о продаже земли - антиконституционный, он принят с нарушениями закона, Конституции и обязательно будет отменен. Обязательно! И даже если эти иностранные инвесторы, так сказать, украинскую землю купят, то следующая власть, которая сменит власть "Слуги народа", отменит эти незаконные решения, отменит этот закон о продаже земли и национализирует всю проданную иностранцам землю. Мы призвали потенциальных инвесторов не вкладывать деньги в Украину и не участвовать в этой мошеннической схеме", - подчеркнул Ренат Кузьмин.

Напомним, 2 июня в Киеве под Верховной Радой на митинг против открытия рынка земли, который организовала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", собралось более пяти тысяч человек, протестовавших против запуска рынка земли.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал принятие закона о рынке земли преступлением против украинского народа. Политик уверен, что принятие этого закона - это результат внешнего управления Вашингтона, которое осуществляется в Украине.

Как сообщали, рынок земли в Украине запустят с 1 июля. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру аграрной политики и продовольствия Роману Лещенко подготовить все нормативные акты.