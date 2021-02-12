Закон о медиа – это усиление сверхмощного репрессивного аппарата, – политолог
Цель – грабить государство, чтобы никто не мешал власти, заявил Александр Лазарев
Закон о медиа – это усиление в Украине сверхмощного репрессивного аппарата, который сейчас используют против оппонентов и против свободы слова.
Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил политолог Александр Лазарев.
Гость студии назвал, что может стать следствием принятия проекта закона о медиа в Украине.
"Закон про медиа - это усиление сверхмощного репресивного аппарата, который они сейчас используют против оппонентов и против свободы слова. А потом, если еще введут терминологию относительно информационного терроризма, так это просто карт-бланш им в руки для того, чтобы вообще понятия "свобода слова" даже хоть где-то не просматривалось", – сказал Александр Лазарев.
Политолог заявил, что за такими действиями скрыто желание "грабить государство".
"Цель – грабить государство, чтобы никто им не препятствовал. Цель - грабить государство ровно тот срок, который им осталось при власти, и чтобы никакая оппозиция, никакие лидеры общественного мнения не вели просветительскую разъяснительную работу с обществом. И когда общество начнет это понимать, оно просто не позволит этого делать, поэтому они блокируют такие механизмы донесения информации", – сказал Александр Лазарев.
Как сообщали, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики наработает новую версию закона о медиа.
Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.
Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.
Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.
Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.