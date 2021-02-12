Закон о медиа – это усиление сверхмощного репрессивного аппарата, – политолог

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Цель – грабить государство, чтобы никто не мешал власти, заявил Александр Лазарев

Закон о медиа – это усиление в Украине сверхмощного репрессивного аппарата, который сейчас используют против оппонентов и против свободы слова.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил политолог Александр Лазарев.

Гость студии назвал, что может стать следствием принятия проекта закона о медиа в Украине.

"Закон про медиа - это усиление сверхмощного репресивного аппарата, который они сейчас используют против оппонентов и против свободы слова. А потом, если еще введут терминологию относительно информационного терроризма, так это просто карт-бланш им в руки для того, чтобы вообще понятия "свобода слова" даже хоть где-то не просматривалось", – сказал Александр Лазарев.

Политолог заявил, что за такими действиями скрыто желание "грабить государство".

"Цель – грабить государство, чтобы никто им не препятствовал. Цель - грабить государство ровно тот срок, который им осталось при власти, и чтобы никакая оппозиция, никакие лидеры общественного мнения не вели просветительскую разъяснительную работу с обществом. И когда общество начнет это понимать, оно просто не позволит этого делать, поэтому они блокируют такие механизмы донесения информации", – сказал Александр Лазарев.

Как сообщали, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики наработает новую версию закона о медиа.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.