Закон о деолигархизации не будут переголосовывать, - Вениславский

Федор Вениславский Слуга Народа / Facebook

Ранее в документе обнаружили положения, которые противоречили друг другу

Верховная рада Украины не будет переголосовывать закон об олигархах. Статья 131 регламента позволяет устранить противоречия в принятом документе до его подписания. Об этом сообщил представитель президента в КСУ, председатель рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский передает РБК-Украина.

По его словам, противоречия в законопроекте вышли из-за того, что в редакции ко второму чтению учли три взаимоисключающие поправки - под номерами 396, 398, 406. Они касаются того, кто должен определять орган, который будет определять олигархов.

"Нам нужно лишь, применив статью 131 Регламента, переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки, в той редакции, которую предложил комитет", - пояснил Вениславский.

Он подчеркнул, что профильный комитет отклонил поправку 398 спикера Дмитрия Разумкова о создании специальной комиссии при НАЗК, которая должна вести реестр олигархов.

"Была допущена техническая ошибка секретариатом комитета. Комитет эту поправку отклонил. Но в результате человеческого фактора сотрудники секретариата внесли ее как учтенную. Именно из - за этого вышли противоречия", - добавил Вениславский.

Он также уточнил, что голосование по спорной статье должен назначить спикер Разумков. Поэтому дата будет зависеть от того, когда он вынесет этот вопрос в зал.

Отметим, сегодня комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение обратиться к Разумкова с предложением устранить несогласованности в законе об олигархах в порядке статьи 131 Регламента.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект о олигархов №5599. Что он предусматривает, читайте по ссылке.