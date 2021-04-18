Закарпатская региональная организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" требует расследования преступлений против членов партии

В связи с последними событиями, связанными с нападением на жилище депутата Ужгородского городского совета от политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Мирославы Роман, а также за телефонные угрозы с анонимного номера еще одному депутату Ужгородского городского совета от фракции "ОПЗЖ" Юлианне Бокоч требуем принять все необходимые меры, чтобы остановить давление и запугивание членов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Закарпатской области.

Эти преступные действия мы связываем только с принципиальной позицией депутатов Ужгородского городского совета от "ОПЗЖ", которые активно отстаивают интересы общины Ужгорода и выступают против передачи зеленых зон города в частное пользование. Депутаты не поддерживали и выступали против незаконного решения Ужгородского горсовета о передаче земель общины города в частную собственность и обращались к городскому голове с просьбой наложить вето на такие неправомерные действия, и среди 5-ти вопросов городской голова "ветировал" только одно, в других он нарушений не увидел. В свою очередь фракция "ОПЗЖ" выразила свою активную позицию против "земельного дерибана" в Ужгороде и после последнего заседания сессии Ужгородского городского совета заявила, что и в дальнейшем будет отстаивать интересы ужгородцев. Очевидно, такая позиция стала помехой тем, кто желает присвоить землю общины, а затем сразу начались запугивания и угрозы в адрес членов партии.

Наша политическая сила "ОПЗЖ" всегда стоит на стороне общества и никому не даст разбазаривать землю ни в Ужгороде, ни в любом другом населенном пункте Закарпатья. Тем более мы не допустим запугиваний, угроз и давления на представителей политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь"!

Защита интересов общества - наша приоритетная задача!

Ведь на это надеялись избиратели, отдавая свои голоса за политическую силу "Оппозиционная платформа – За жизнь!" И у нас нет права предать интересам своих избирателей!

Поэтому, требуем принять все необходимые меры для задержания и наказания заказчиков и исполнителей этих преступлений!

Председатель Закарпатской региональной организации политпартии "ОПЗЖ" Иван Чубирко