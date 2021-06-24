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Закарпатская организация партии "Слуга народа" пошла против Зеленского ради Медведчука

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В четверг, 24 июня председателем бюджетной комиссии Закарпатской области был назначен Иван Чубирко, который возглавляет Закарпатскую организацию ОПЗЖ, сообщает местное издание 0312.

Согласно заявлению, это произошло по инициативе председателя областного совета Алексея Петрова и поддержки подконтрольной ему фракции "Слуга народа", несмотря на позицию президента Владимира Зеленского относительно обвинения Виктора Медведчука в государственной измене.

Кадровые решения были приняты при полном содействии представителя президента на Закарпатье - Николая Тищенко, отмечает издание.

"Решением о поддержке ОПЗЖ на фоне активной работы ОП и СНБО о ликвидации схем Медведчука закарпатская организация "Слуг народа" откололась от президента Зеленского", - говорится в материале.

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