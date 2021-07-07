Загородний: В действиях Медведчука нет никакого состава преступления, это просто политическое преследование со стороны власти

Юрий Загородний Фото из открытых источников

В действиях председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука нет никакого состава преступления. То, что сейчас происходит, это политическое преследование со стороны власти одного из самых влиятельных политиков нашей страны. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний.

"То, что происходит, и продолжение решения суда о продлении досудебного расследования на полгода, и затягивание с представлением по решению меры пресечения - все это говорит об одном, что у правоохранительных органов нет никакой новой доказательной базы по Виктору Владимировичу Медведчуку. А то, что было 1 мая в Печерском суде и то, что мы слушали в апелляционном суде - те обвинения не выдерживают никакой критики. Об этом юристы, адвокаты, эксперты политические неоднократно говорили. Оно не выдерживает никакой критики, нет оснований для обвинения, нет в действиях Медведчука никакого состава преступления", - сказал он.

Нардеп подчеркнул, "что это чисто месть, чисто политический заказ против одного из самых влиятельных политиков нашей страны, который занимает принципиальную позицию, которая не совпадает с позицией действующей украинской власти и действующего главы государства. Опять же, еще раз подчеркиваю, чтобы все меня услышали, поняли: это личная месть и чистый политический заказ".

Напомним, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний заявил, что власть сфабриковала уголовное дело против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, поскольку боится конкуренции со стороны этой политсилы. Но лидер оппозиции докажет в суде, что обвинения в его адрес не правдивы, а уголовное производство - это не что иное, как политический заказ.