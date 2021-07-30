Загородний: Судьи должны помнить, что служат закону Украины, поэтому надеемся, что суд вынесет справедливое решение по делу Медведчука

Юрий Загородний Фото из открытых источников

Дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - абсолютно политическое, и созданное украинской властью для того, чтобы расправиться со своим политическим оппонентом. Поэтому судьи должны понимать это, и служить закону Украины, а не президенту, заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний" народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний, комментируя сегодняшнее заседание апелляционного суда по делу лидера оппозиции.

"Мы все надеемся, что суд вынесет решение справедливое и законное. И что судьи будут исходить из того, что есть статья 6 Конституции Украины, что власть в стране делится на исполнительную, законодательную и судебную. И судьи должны служить закону Украины, а не президенту, какой бы фамилия его ни была", - отметил он.

Нардеп выразил уверенность, что сегодня сторона обвинения не предоставит никаких новых доказательств вины Медведчука.

"Мы глубоко убеждены, что сегодня, в очередной раз на заседании суда со стороны обвинения не получим ничего нового, и общество, вся страна ничего нового не услышат. Не может быть никаких обвинений, их априори, нет. Медведчук Виктор Владимирович не нарушал своей деятельностью законы Украины. Все обвинения, которые выдвигаются против него - они придуманы на Банковой. И теперь, придумав эти обвинения - они ищут доказательства против Виктора Медведчука, а их просто нет. И исходя из того, что доказательств не будет, хочется все-таки надеяться, что суд вынесет справедливое решение. Суд должен понять, что это дело - чисто политическое, чисто политический заказ, и уголовной составляющей тут нет никакой. Вина Медведчука заключается в том, что он, как лидер политической силы, за которую проголосовали миллионы избирателей страны, предложил Украине другой путь развития, отличительный от того, которым сейчас идет нынешняя украинская власть", - добавил Загородний.

Он напомнил, что благодаря новому курсу развития, которые в свое время предлагали лидеры разных стран - Рузвельт в США, Ататюрк в Турции, Махатма Ганди - в Индии, Шарль де Голль во Франции - эти государства вышли из глубокого экономического кризиса, и стали процветающими.

"Именно такой новый курс развития предлагает Виктор Медведчук. И это не нравится нынешней власти. Потому, что у нее нет никакого стратегического видения развития страны, нет стратегического мышления, как должна развиваться Украина. И они увидели в Медведчуке своего главного политического конкурента, и придумали политическое дело, чтобы расправиться с ним, а потом попробовать и расправиться с нашей политической силой. Но я глубоко убежден, что у них ничего не выйдет", - резюмировал нардеп.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.