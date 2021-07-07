Загородний: Судебный процесс против Медведчука - это нарушение Конституции и прав граждан

Юрий Загородний Фото из открытых источников

Судебный процесс против оппозиционного политика Виктора Медведчука является прямым нарушением Конституции Украины и прав украинцев. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний.

"Я думаю, что они дождутся завтрашнего заседания, еще раз послушают, что у власти нет никакой новой доказательной базы, и я думаю, и хотелось бы верить в то, что они все-таки будут объективно давать оценку событиям, которые происходят в Украине, в частности, нарушение Конституции, конституционных прав граждан Украины и действий власти по отношению к оппозиции", - сказал он

Напомним, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий Загородний заявил, что власть сфабриковала уголовное дело против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, поскольку боится конкуренции со стороны этой политсилы. Но лидер оппозиции докажет в суде, что обвинения в его адрес не правдивы, а уголовное производство ‒ это не что иное, как политический заказ.