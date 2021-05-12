Загородний: Позиция Медведчука совпадает с позицией народа, поэтому власть хочет расправиться с ним

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Позиция народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука совпадает с позицией украинского народа, однако это не нравится нынешней украинской власти, поэтому она хочет расправиться с ним. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат Юрий Загородний (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь").

"Растущий рейтинг ОПЗЖ и деятельность Виктора Владимировича Медведчука еще до избрания его народным депутатом, а потом и как народного депутата девятого созыва, в плане освобождения украинских заложников на Донбассе и его позиция установления мира в Украине, возвращение Донбасса в Украину и Украину на Донбасс, вопрос тарифного геноцида, который развязала украинская власть против украинского народа, и принципиальная позиция Медведчука и нашей политической силы, вопрос медицинской реформы, вакцинация, вопрос борьбы за открытие рынка земли, по тому же сценарию, который хочет власть воплотить в жизнь, это говорит о том, что наша позиция, позиция Медведчука, совпадает с позицией украинского народа. Это не нравится нынешней украинской власти и они хотят, просто напросто, расправиться с лидером нашей политической силы", - заявил Загородний.

При этом он выразил уверенность, что Украина является демократическим правовым государством и все вопросы должны решаться в правовом законодательном поле.

"Виктор Владимирович Медведчук - юрист, высококалифицирплованный юрист по образованию и человек, который каждый свой шаг сверяет с законами Украины. Он никогда не выходил за рамки законодательного поля Украины. Поверьте мне, я знаю о чем я говорю, поскольку я с Виктором Медведчуком работаю плечом к плечу с 1998 года. И мы прошли с ним партийную структуру, мы вместе работали в Администрации президента Украины... Мы прошли 2005 год, когда Ющенко так же пытался преследовать и выдумывать уголовные дела, то что сегодня делает президент Зеленский. Мы и тогда справились с этим, победили, и все уголовные дела, которые инициировались против Медведчука и против членов его команды, были закрыты, ведь в действиях не было состава преступления. Я глубоко уверен, что и сегодня беззаконие нынешней власти закончится именно этим самым. Мы уверены в своей позиции, мы уверены в свой правоте, что закон Украины победит и Виктор Владимирович победит в этой битве с нынешним украинским режимом, который идет путем диктаторства", - подчеркнул парламентарий.