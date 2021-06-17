Загородний: "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет отзывать Кузьмина из ВСК по делу "вагнеровцев"

Юрий Загородний "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" не будет отзывать депутата Ренана Кузьмина из временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев". Об этом в эфире "Першого Незалежного" рассказал депутат (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Юрий Загородний.

"Эта ВСК должна была расследовать и сказать правду об очень многих делах: о вагнеровцах, о других элементах, о другой информации, которая есть в обществе о так называемой государственной измене разными должностными лицами... И согласно регламенту, заместителем председателя такой комиссии должен был быть представитель нашей политической силы - фракции ОПЗЖ. Лучшим специалистом по таким вопросам у нас есть народный депутат, наш коллега Ренат Кузьмин, который работал первым заместителем генерального прокурора... Позиция нашей фракции однозначна – мы не будем отзывать Рената Кузьмина с должности заместителя председателя ВСК", - отметил Загородний.

Он считает, что председатель ВСК Марьяна Безуглая должна была "сделать все, чтобы общество не узнало правды, а работая с Кузьминым она бы этого сделать не смогла, потому что Кузьмин стоял, стоит и будет стоять на стороне закона и будет так, чтобы правда была известна всему украинскому обществу. Она побоялась, что не сможет выполнить задание своих хозяев, поэтому пошла таким путем".

Напомним, ранее нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Марьяна Безуглая более месяца саботирует работу временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".

"Чего и следовало ожидать: "слуга народа" Марьяна Безуглая отказалась работать председателем следственной комиссии по делу "вагнеровцев" и другим актуальным делам о государственной измене, если ее заместителем в комиссии будет Ренат Кузьмин. Так и написала у себя в ФБ: "... Не считаем возможным... "- и опубликовала письмо руководства фракции ОПЗЖ по этому поводу. Правда, без подписи самого Арахамии", - написал Кузьмин.

Также он добавил: "напомню, что по закону о ВСК следственная комиссия по" вагнеровцам " уже месяц как должна начать работу и за это время провести не менее двух заседаний. К сожалению, Марьяна Безуглая вместо расследования" дела вагнеровцев "формирует состав комиссии из удобных и податливых "подчиненных". Как думаете, для каких целей ей нужен "другой" заместитель? Она действительно собирается расследовать дело об измене на Банковой и срыве спецоперации по задержанию наемников? А может, эту комиссию создали специально для того, чтобы "отмазать" предателей Родины "слили" спецоперацию врагу, а Марьяна просто "отрабатывает номер"?"- отметил парламентарий.