Загородний об отказе КСУ приводить к присяге двух судей, назначенных президентом: За 2,5 года своей деятельности Зеленский нарушил очень много статей Конституции

Народный депутат от "оппозиционной платформы-За життя" Юрий Загородний Фото из открытых источников

За два с половиной года своей деятельности президент Владимир Зеленский нарушил очень много статей Конституции и, вероятно, его действия были неконституционными, если Конституционный суд Украины отказался приводить к присяге двух судей, которых глава государства назначил своим указом. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний.

"Обращаемся к Конституции Украины, тем более, когда мы говорим о Конституционном суде, потому что все четко выписано в Конституции. Полномочия Конституционного суда - это, если не ошибаюсь, статья 147-151. Второе, Конституционный суд принимает все решения и выводы относительно действий власти на соответствие Конституции - президента и Кабинета министров, и законы, которые принимает Верховная Рада в том числе. Президент Украины за 2,5 года своей деятельности нарушил очень много статей Конституции", - отметил политик.

При этом Загородний перечислил: "Это и статья 13, 14, которая говорит о земле. Земля является собственностью украинского народа и без разрешения украинского народа нельзя проводить любые действия с украинской землей. А для того, чтобы определить, что делать дальше, я имею в виду - открывать рынок земли или не открывать, надо было провести референдум, как требует наша политическая сила, потому что это законодательно правильно. Президент пренебрег статьями 13, 14 и ”Слуги народа" по инициативе президента приняли закон об открытии рынка земли. Хотя в предвыборной программе "Слуги Народа" вообще слова “земля” нет, а у президента Украины там четко написано “сформировать прозрачный рынок земли”. Тот закон, который они приняли - это не прозрачный рынок земли, а ограбление украинского народа. Следующее, президент нарушает целый ряд статей относительно свободы слова, относительно языка в стране и так же нарушена статья 49 по медицинскому обеспечению, медицинскому лечению. То есть президент уже многое нарушил в своей деятельности и понятно, что за нарушения рано или поздно будет отвечать перед украинским народом".

"Конституционный суд должен оценивать конституционность действий президента Украины и его власти в целом. Президент боится такой ответственности, поэтому он пытался вмешаться в работу Конституционного суда. И мы с вами знаем, что нарушение 149 статьи Конституции Украины, где четко выписан порядок увольнения судей - президент уволил нескольких судей своими указами, что является нарушением Конституции Украины. И когда президент их уволил, когда не истек срок их полномочий этих двух судей - на их место назначил новых судей, то Конституционный суд, видимо, все-таки понял, что именно Конституционный суд должен оценивать действия на соответствие Конституции. Эти действия президента Украины не являются конституционными, вот почему Конституционный суд, по моему мнению, и отказался приводить к присяге двух судей, которых президент назначил своим указом", - подчеркнул политик.

При этом Загородний добавил, что статья 149 Конституции четко определяет, за что можно уволить судью.

"Первое, если он добровольно написал заявление об отставке или увольнении по собственному желанию. Третье, за дисциплинарный проступок или систематическое пренебрежение своими служебными обязанностями. Других составляющих нет. Президент как раз это игнорировал. Потому что те два судьи, которых он ранее уволил своим указом, не истек срок их полномочий и они ничего не нарушили, ни одну норму статьи Конституции Украины и не было оснований для их увольнения. Слава Богу, Конституционный суд возвращается к своему главному названию, что он Конституционный суд Украины", - подытожил он.

Напомним, накануне стало известно, что Конституционный суд отсрочил приведение к присяге Оксаны Грищук и Александра Петришина, которых президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил судьями.