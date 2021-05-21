Загородний о заседании суда по апелляции Медведчука: Украинская власть боится правды

Юрий Загородний Фото из открытых источников

Украинская власть боится правды. Такое заявление сделал народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний из Апелляционного суда Киева, где рассматривается апелляция на домашний арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

"Сегодня, когда Виктор Владимирович Медведчук выступал здесь в зале суда, он также навел аргументы, что это дело является политическим, поскольку сегодня украинская власть боится правды. Виктор Владимирович Медведчук, как и вся наша партия, говорит правду о том, что сегодня происходит в нашем государстве. В нашей стране происходит падение экономического развития, ухудшение жизни людей, тарифный геноцид, медицинский геноцид, провал во многих вопросах по развитию нашей страны, нет мира, продолжается вооруженный конфликт. Президент обещал назначать на должности за ум, опыт и знания, а назначает своих друзей из 95 квартала, и много-много других вопросов мы можем назвать из того, как президент не выполняет свою предвыборную программу. Так же как и партия "Слуга народа" не выполняет свою предвыборную программу. Они нарушают законы и в первую очередь нарушают Конституцию Украины. И как может реагировать президент, когда он боится правды, ведь Медведчук в своей политической деятельности говорит правду. И сегодня, выступая в суде, он действительно сказал, что с курсом президента Украины, с курсом нынешней украинской власти не соглашается более 70% граждан Украины. Вот поэтому власть и не реагирует, власть хочет одного - как можно скорее расправиться с Медведчуком, лидером оппозиции, и нашей политической силой", - отметил Загородний.

При этом он подчеркнул, что сегодняшние выступления в зале суда показали, что Медведчук - действительно государственный деятель высокого уровня, всемирно известная личность.

"Вот поэтому на этот политический процесс в отношении Виктора Владимировича Медведчука и отреагировали все мировые СМИ", - добавил парламентарий.

Он также сообщил, что каждый народный депутат, который присутствует в зале Апелляционного суда от политической партии из фракции ОПЗЖ в Раде написал индивидуальное заявление о том, что берет обязательство взять на поруки Виктора Медведчука.

"И теперь каждое заявление должен рассмотреть суд и принять соответствующее решение. В подтверждение этих заявлений мы все сдали суду наши удостоверения народного депутата Украины. Мы надеемся, что суд объективно рассмотрит наше ходатайство, и будет принято в соответствии с законом правильное решение.

Мы надеемся, что эти абсурдные обвинения прокуратуры будут не удовлетворены, и будет учтена позиция народных депутатов в отношении Виктора Медведчука о взятии на поруки", - заявил Загородний.