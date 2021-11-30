Загородний о будущем послании Зеленского в Раде: Украина устала от пиар-акций президента, сейчас страна неуправляема

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Украина устала от различных пиар-акций президента Владимира Зеленского, при нынешней власти страна стала неуправляемой. Об этом сообщил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний, комментируя будущее послание Зеленского в Верховной Раде.

"Украина уже устала от различных пиар-акций президента Украины. Когда сегодня надо, по сути, укреплять государственное управление и управлять государством, а не заниматься пиар-акциями, так что, Украина сегодня, как государство при президенте Зеленскому является неуправляемой", - отметил Загородний.

"Вы знаете, если исходить из содержания его пресс-марафона, который состоялся на прошлой неделе, на котором президент Украины ничего не сказал о ситуации в стране и о стратегическом развитии нашего государства, то возможно, мало что мы услышим на завтрашнем посланию президента Украины.

А хотелось бы услышать: первое, как президент Украины выполняет за 2.5 года своего президентства свою предвыборную программу? Прекратились военные действия на востоке Украины? Перестали ли люди пенсионного возраста получать инфаркт от платежек за коммуналку? Подброются ли на государственные должности люди, как написано в предвыборной компании президента Украины, люди по уму, образованию и способностям, а подбираются ли на должность его друзья, и назначаются ли на должность его друзья с 95 квартала", - добавил Загородний.

Напомним, ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе обратится к народным депутатам с ежегодным посланием. Обращение главы государства в парламент состоится 1 декабря и будет касаться ситуации в стране и положения Украины на международной арене.

Также сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к Верховной Раде 1 декабря ждет "сюрприз" в виде провокаций.