Загородний: Люди выходят на акции протеста потому, что при Зеленском они стали не просто бедными, а нищими

Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

При президенте Зеленском, который обещал людям лучшую жизнь, народ стал не просто бедным, а нищим. Об этом на митинге под стенами Верховной Рады заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний.

Он напомнил, что согласно социологическим опросам, большинству украинцев едва хватает средств на еду.

"Посудите сами: согласно социологическим исследованиям, 14% граждан Украины говорят о том, что им средств не хватает даже на питание. 43% украинцев говорят, что им едва хватает средств на еду и на одежду. 38% украинцев говоря, что они могут немного сэкономить, но этого не хватит на оплату коммунальных услуг, поскольку тарифы на услуги ЖКХ постоянно растут. По последним данным цена на газ будет составлять 7,60 грн, вместо 4 грн. Это суммы, которые люди просто не смогут платить. Люди в итоге станут еще беднее. Украинцы устали от этой власти, и поэтому выходят на акции протеста", - отметил нардеп.

Загородний подчеркнул, что украинцы все больше поддерживают "Оппозиционную платформу - За жизнь", поскольку это единственная оппозиционная сила в стране, которая не договаривается с властью, и не отступает от своих принципов.

"ОПЗЖ ни по каким вопросам не договаривается с властью, а отстаивает свои программные принципиальные позиции. И поэтому нас поддерживают украинцы", - добавил нардеп.

Напомним, в четверг, 9 сентября, под стенами Верховной Рады проходит митинг против давления на оппозицию. Украинцы требуют от власти закрыть незаконное дело против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также прекратить преследовать оппозицию и начать выполнять Минские договоренности.