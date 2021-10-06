Загородний: Инициированная "слугами народа" отставка Разумкова нарушает закон о регламенте

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Уже в четверг, 7 октября, будет инициирована отставка с должности главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, однако это является нарушением закона о регламенте. Такое заявление в кулуарах Верховной Рады сделал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний.

"Верховная Рада должна работать и она не должна зависеть от кадровой ротации, поскольку Верховная Рада избрана украинским народом и должна работать в интересах украинского народа. Согласно конституции, статье 5, вся власть в Украине принадлежит украинскому народу, а народные депутаты в Верховной Раде - представители украинского народа. А вопрос, кто будет руководить Верховной Радой, кто будет председателем Верховной Рады, будет зависеть от совести всех народных депутатов Украины. Они представляют интересы украинского народа или они работают, скажем так, на подтанцовке у монобольшинства, которое контролирует Офис президента и они таким образом показывают, что они зависимы от мысли, воли или желания президента Украины, или все же они являются избранниками украинского народа", - отметил Загородний.

Вместе с тем он подчеркнул, что уже в четверг будет инициирована отставка с должности главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, однако это является нарушением закона о о регламенте.

"В регламенте, в статье 76, 77, четко выписано, что если есть такой вопрос, а он есть, его вчера проголосовали, включить на рассмотрение Верховной Рады, на это есть термин до 10 дней. За это время должна работать Счетная палата, проверить всю работу в вопросе финансовой дисциплины главы Верховной Рады. Счетная палата должна подготовить отчет для народных депутатов, должен быть подготовлен отчет главы Верховной Рады за свою работу. За двое суток до завершения назначения срока рассмотрения этого вопроса в сессионном зале отчет Счетной палаты и отчет главы Верховной Рады нужно раздать каждому народному депутату для ознакомления, и тогда, согласно соответствующей процедуре, нужно рассматривать кадровый вопрос по главе Верховной Рады", - заявил народный депутат.

"То, что предложили "слуги народа", нарушение, ведь если они завтра будут рассматривать этот вопрос - отчета Счетной палаты и отчета главы Верховной рады, их нет. Это, опять же, нарушение законов и неуважение к народным депутатам, которые являются представителями укранского народа", - резюмировал Загородний.