Задержание яхты с украинцами: МИД вручило Грузии ноту

МИД Украины Фото из открытых источников

В то же время стороны обсудили заявления экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар провел встречу с временным поверенным в делах Грузии в Украине Давидом Бочоришвили, во время которой вручил ему ноту по задержанию яхты с украинцами на борту в ноябре 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и беспристрастное рассмотрение дела задержании в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем.

Грузинскому дипломату была вручена нота МИД Украины по этому вопросу и в очередной раз высказана просьба изменить меру пресечения и освободить указанных украинских граждан", - говорится в сообщении.

В то же время стороны обсудили заявления экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины. Речь идет о призывах к неповиновению грузинским властям своих приспешников.

По словам заместителя министра, Украина не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, а частное мнение отдельных граждан не должна влиять на развитие стратегического партнерства Украины и Грузии.

"Грузия является стратегическим партнером Украины. Нам важно развивать политический диалог на высоком и высшем уровнях, укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях, что отвечает интересам Украины и Грузии и нашим евроинтеграционным и евроатлантическим стремлениям", - отметил Бондарь.

К слову, в ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту с украинцами Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем, которые направлялись в Турцию. Владелец яхты был грузин Михаил Батурин.

Потом всех отправили в СИЗО, где они находятся и поныне.

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Напомним, ранее глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили обвинил посла Украины в Грузии Игоря Долгова в преследовании антиукраинских интересов, а также назвал его коррумпированным чиновником и взяточником.