Зачитает что-то красивое, и на этом все: что украинцы думают о послании Зеленского и преследовании Медведчука

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Президент Владимир Зеленский за два с половиной года добился многого. Однако все его решения не помогли, а только усугубили кризис. Повышение тарифов, открытие рынка земли, легализация игрового бизнеса, давление на свободу слова и СМИ.

А Совет нацбезопасности и обороны просто стал ручным органом самого гаранта, который принимает незаконные решения о введении санкций против украинцев. Под такое незаконное давление попал и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардеп Виктор Медведчук.

Сегодня, 1 декабря, президент планирует выступить с очередным посланием в Верховной Раде. Но украинцы уже ничего хорошего от него не ждут. Об этом они рассказали в программе "Чуємо кожного".

"Хотелось бы, чтобы президент выполнял свои обещания, чтобы в конце концов у нас в Украине было все как нужно", - отметила киевлянка.

"Я ходил на концерты, смеялся, улыбался, я тогда два часа улыбался, а теперь я смеюсь 24 часа. Вы знаете с кого? С себя. Поэтому я его не поддерживаю сейчас", - сказал житель столицы.

"Я ничего от него не хочу, я за него даже не голосовала", - заявила женщина из Лисичанска.

"Пускай Зеленский услышит мои слова: невозможно прожить на пенсию 3-4 тысячи гривен, когда в неделю только нужно затрачивать где-то 2 тысячи, чтобы прожить нормально", - рассказал житель Кропивницкого.

"Я вообще не хотела бы его видеть. Я и в прошлом году ежегодное послание президента не смотрела, и в этом году смотреть не буду. Что бы он там ни рассказал, ну, кто-то ему напишет, что-то красивое он зачитает, а к реальным действиям это абсолютно никакого отношения это не имеет", - констатировала другая жительница Кропивницкого.