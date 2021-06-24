За возможную "стену" на Донбассе будет голосовать на референдуме народ

Владимир Зеленский Офис президента

Это будет в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке

Президент Владимир Зеленский не исключает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины придется отгораживать Донбасс "стеной". Однако этот вопрос он вынесет на народное голосование. Об этом речь шла в интервью главы государства для программы "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1".

"Если у нас не получатся какие-либо альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно "нормандский формат". Если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "стена" - это сложный вопрос.

"О Донбассе, той или иной "стене" - это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет", - добавил глава государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что пока не готов сказать, будет ли баллотироваться на второй срок. Глава государства говорит, что этот вопрос зависит не от него.