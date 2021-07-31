За шесть месяцев СМИ со всего мира напечатали более 70 тысяч публикаций относительно незаконного преследования Зеленским лидера оппозиции Медведчука

Из них 59 296 публикаций - положительные и осуждающие репрессии в отношении оппозиции, а также информационно нейтральные, и только 11 235 - негативные, что составляет чуть 16% от общего количества.

В последний месяц ряд ведущих зарубежных СМИ уделяли пристальное внимание ходу судебного процесса в отношении народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Кроме этого, ряд авторитетных изданий посвятили свои аналитические и новостные материалы статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" и статье Виктора Медведчука "О будущем украинского и русского народов". Так, ряд популярных американских и британских СМИ опубликовали статью лидера украинской оппозиции полностью. В остальных же изданиях статья Виктора Медведчука получила позитивные отклики и была разобрана на цитаты.

Стоит отметить, что западная пресса оперативно отреагировала на незаконное решение суда в отношении лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. В частности, ведущее мультиязычное европейское СМИ со штаб-квартирой в Люксембурге - Luxembourg Herald - опубликовало критический материал с заголовком "Ключевой союзник Путина в Украине Виктор Медведчук по сфабрикованному делу был оставлен судом под домашним арестом". Накануне Виктор Медведчук в суде разгромил всю "доказательную базу", собранную против него стороной обвинения. Он пообещал продолжить выступать против курса президента Владимира Зеленского, который, по словам оппозиционного политика, ведет Украину в никуда.

Кроме этого, преимущественное число аналитических и новостных иностранных СМИ в своих материалах прямо указали на то, что из-за нарастающего репрессивного давления в Украине на Виктора Медведчука и представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" президент России Владимир Путин очень зол на Зеленского и поэтому отказывается с ним встречаться в любом формате. А преследование Зеленским Медведчука втягивает Украину в опасную игру с Россией. Особое внимание этой проблеме уделило авторитетное немецкое информагентство Deutsche Welle.

В данных аналитических и новостных материалах авторитетные зарубежные СМИ резко раскритиковало Зеленского за закрытие телеканалов, расправу над оппозицией и коррупцию. Так, например, влиятельное европейское издание The Brussels Times резко раскритиковало президента Украины Владимира Зеленского за запрет независимых телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK, незаконные санкции против лидера оппозиции - председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, а также провал борьбы с коррупцией. По мнению издания, официальный Киев занимается подменой понятий. Вместо борьбы против коррупции власть развернула наступление на крупный и средний бизнес. Пассаж о том, что вердикты судов подменили указы Зеленского - это отсылка к указам о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и санкциям против Виктора Медведчука.

Следует также обратить внимание, что мировые СМИ в данный период времени значительное внимание в своих публикациях уделили мирной акции журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые пришли к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Зарубежные СМИ также неоднократно делали акцент на сомнительной объективности украинского правосудия по делу Виктора Медведчука. Репрессии Зеленского по отношению к украинской оппозиции и ее лидеру прямо назывались популизмом, поскольку под видом деолигархизации власть просто устранила политического оппонента. Также западные СМИ утверждают, что Офис президента организовал преследование главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" исключительно из-за наличия у Виктора Медведчука деловых контактов в России, игнорируя при этом колоссальное количества афер в окружении самого Зеленского. Несмотря на это, как пишут зарубежные СМИ, популярность Медведчука и ОПЗЖ в Украине продолжает расти.

Ранее, СМИ раскритиковали вручение подозрения лидеру украинской оппозиции Виктору Медведчуку, а также, последовавшее вслед за этим заседание Печерского райсуда, где в качестве меры пресечения было избранно содержание политика под домашним арестом. Действия украинской власти западные СМИ охарактеризовали как политические репрессии против оппозиции, а также назвали это частью более широкой кампании подавления оппозиции, начатой еще в феврале этого года.

Кроме этого, СМИ акцентировали внимание на том, что, вероятнее всего, действия Владимира Путина в Украине прежде всего направлены на поддержку оппозиционного Офису президента политика Виктора Медведчука, а нынешняя напряженность между Россией и Украиной напрямую связана с санкциями Зеленского против близкого друга Путина - Виктора Медведчука. При этом, президента России раздражает то, что украинские власти нападают на его близкого друга - Виктора Медведчука.

В числе прочего, в этих статьях также освещался вопрос неправомерности и незаконности действий украинской власти и самого президента Зеленского при введении санкций в отношении украинской оппозиции. А закрытие телеканалов называлось прямым нарушением свободы слова и прессы в Украине, в результате чего Зеленский добился введения в Украине жесткой цензуры и перекрыл доступ населения к альтернативному взгляду на ключевые события в стране. Сами же санкции в этих источниках назывались инструментом борьбы с оппозицией и связывались с желанием Зеленского возобновить свой стремительно падающий рейтинги. Зарубежные издания связывали данные шаги президента и его окружения с влиянием Вашингтона (в американских и европейских СМИ – это подавалось как желание Зеленского найти расположение президента США Джо Байдена). Кроме этого, в последнее время все чаще стали появляться публикации, которые называют режим Зеленского авторитаризмом и диктатурой.

Напомним, ранее ведущее американское издание Associated Press писало, что обвинения, которые украинская власть предъявила главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, являются частью более широкой кампании, начатой еще в феврале.

"Украина предъявила обвинение высокопоставленному деятелю оппозиции Виктору Медведчуку, который является близким союзником президента России, в государственной измене и попытках украсть природные ресурсы из Крыма. Медведчуку также инкриминируют разглашение секретных данных о размещении украинских воинских частей в прошлом году", - говорится в материале.

Автор статьи обращает внимание, что Медведчук возглавляет политсовет партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая является самой крупной оппозиционной группой в парламенте, имеющей 44 из 450 мест.

"Новые обвинения являются частью более широкой кампании против Медведчука, начатой властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года. В феврале власти также закрыли три телеканала - 112, Zik и NewsOne. Его партия назвала новые обвинения против Медведчука "открытой и циничной политической расправой", - отметили в Associated Press.

Швейцарское издание Zűrsch-Weekly News Review, в своем материале пишет, что события в Украине показывают, что суд над Виктором Медведчуком, лидером политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", крупнейшей оппозиционной силы страны, является еще одним доказательством того, что нынешнее украинское правительство использует политические инструменты в борьбе с его критиками.

Это тревожный сигнал со стороны Украины, потому что через короткий промежуток времени новый президент Владимир Зеленский снова предпринимает действия, несовместимые с западными ценностями и неприемлемые для страны, которая на словах заявляет о своей приверженности демократии и свободе слова.

Первым сигналом свертывания демократии в Украине и диктаторских амбиций ее нового президента стало закрытие трех оппозиционных телеканалов - NewsOne, ZIK и 112 Украина, что подавляющее большинство местных комментаторов назвали незаконными и необоснованными.

Теперь очередь за лидером крупнейшей оппозиционной партии, который рассматривается в Украине как один из наиболее вероятных кандидатов во второй тур следующих президентских выборов. Аналитики в Украине отмечают, что популярность Виктора Медведчука и его последовательность в отстаивании своей политической позиции могли стать главной причиной страха Зеленского и его стремления к мести. "То, что мы видим сейчас, - это не что иное, как политически мотивированные репрессивные меры, вызванные моей принципиальной политической позицией. Я буду продолжать участвовать в судебных расследованиях, добиваясь справедливости для себя и всех украинских избирателей, которые доверили мне почетное положение украинского законодателя", - прокомментировал Медведчук давление со стороны правительства.

Катарское СМИ L'observateur du Qatar в своей статье пишет, что Медведчук, который наладил более тесные связи с Москвой и в прошлом был посредником между Москвой и Киевом, находится под следствием по обвинениям в измене, которые он описывает как политически мотивированные.

В заявлениях на заседании Совета безопасности России Путин назвал происходящее на Украине "очисткой" политического пространства и обвинил украинские власти в нападении на людей, которые предпочитают лучшие отношения с Россией и поддерживают мирное урегулирование на востоке Украины, где расположена Украина. Сепаратистские силы, поддерживаемые Россией, ведут боевые действия с 2014 года.

"Судя по всему, и это очень печально, Украина медленно, но верно превращается в некую антироссийскую полярность, некую антироссийскую площадку, на территории которой, кажется, мы будем постоянно получать информацию, которая требует от нас особенно с точки зрения безопасности. "

Ссылаясь на то, что он назвал избирательной и политически мотивированной кампанией на Украине против некоторых людей, ведущих бизнес с Россией, г-н Путин сказал, что Москва не будет бездействовать.

Agora Vox – старейшая французская ежедневная газета отмечает, что дело Медведчука решит судьбу Украины.

"Прокуратура, представившая в судебном заседании документы обвинения, выглядела на удивление убогой. Дошло до того, что специально подобранный по этому делу судья обратился к ним с множеством жалоб. Похоже, он понял, что они хотели, чтобы на него была возложена вся ответственность за цирковое зрелище, которым стал судебный процесс, и поэтому он отпустил подозреваемого куда угодно. Однако он не позволил полностью опозорить правительство: он отказал прокурору в просьбе заключить Медведчука под стражу с альтернативой огромного залога (по украинским меркам, но доступного для подозреваемого) в размере 300 миллионов гривен и распорядился об этом. он будет помещен под домашний арест.

В целом первый раунд противостояния был на руку Виктору Медведчуку. Власть обязательно подготовит контратаку. Но пока дела, сфабрикованные полицией, настолько слабы, а иногда и анекдотичны, что трудно поверить в какой-либо успех. Конечно, у Zelensky et Cie всегда есть возможность сделать выбор в пользу незаконности, что они и делают регулярно, например, путем организации внесудебных преследований через Совет национальной безопасности и обороны (CSND). Но в случае с Медведчуком это средство уже использовалось - этой зимой. Поэтому им нужно искать что-то другое. Пока же на фоне массового недовольства властью преследование Медведчука скорее повышает его рейтинг", - отмечает издание.

Британское агентство новостей Reuters в своем материале цитирует Виктора Медведчука, где он называет санкции против него "еще одним шагом для Украины к диктатуре"

Financial Times – ведущее британское издание в своей статье разбирается, какова цель Владимира Зеленского в свете последних событий – закрытия оппозиционных телеканалов, санкций против Виктора Медведчука, а также обвинений НАБУ против высокопоставленных членов правления ПриватБанка. Financial Times делает вывод, что Зеленский добивается расположения администрации его американского коллеги Джо Байдена.

Крупнейшая ежедневная газета Германии "Зю́ддойче ца́йтунг" в статье рассказывает о двойных стандартах Владимира Зеленского. С одной стороны он закрывает телеканалы и вводит санкции в отношении Виктора Медведчука и его окружения, а с другой даёт возможность другому олигарху Ринату Ахметову процветать в Украине. По утверждению автора статьи, санкции в отношении Медведчука – это устранение политического конкурента – остальные олигархи могут спать спокойно.

В NachDenkSeiten автор статьи Ульрих Хайден подробно описывает ситуацию, которая сложилась в Украине в последние недели в результате принятия президентом Владимиром Зеленским решения о закрытии трёх популярных телеканалов под предлогом борьбы с "пропагандой". Автор старается привлечь внимание немецких СМИ к проблеме принципов свободы слова в Украине. Обращает внимание на факты усиления разгула украинского ультранационализма и приводи пример появления т.нз. "черного списка" из 1500 журналистов телеканалов 112, Newsone и ZIK. "Безразличие немецких СМИ к этим событиям в Украине просто ужасает", - пишет немецкий журналист.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.