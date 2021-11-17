За что судят Медведчука, если сейчас звучат предложения закупать уголь на неподконтрольных территориях, – Невядомский

У действующей власти уже выработалась определенная тактика – сначала назначают виновных в своих промахах, а потом за счет этих же виновных решают проблемы

Если сейчас звучат версии о том, что необходимо вернуться к вопросу закупки угля на неподконтрольных территориях, то за что тогда судят председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука? Об этом сказал эксперт по вопросам безопасности Денис Невядомский в эфире телеканала UkrLive.

Эксперт отметил, что сейчас украинские ТЭС остались без топлива исключительно благодаря недальновидной политике действующей власти.

"С 2014 года Россия обеспечивала нам до 70% энергетического угля, большая часть которого производилась в Ростовской области и на неподконтрольных территориях. Сейчас, благодаря нашей "продвинутой" внешней политике, нам обрубили этот источник угля и, соответственно, остановились наши ТЭС", – отметил Невядомский.

Он уверен, что в результате у власти не останется выбора и им все равно придется исправлять эту ситуацию, договариваясь с Россией и неподконтрольными республиками.

"Никуда не денется эта власть, у нее такая тактика: сначала обгадиться, а потом стахановскими темпами пытаться вырулить. Несмотря на потери, несмотря на репутационные риски, несмотря ни на что надо каким-то образом назначить виновных. Виновные у нас всегда – Россия и COVID. Назначают их виновными, а потом решают эту проблему за счет той же России", – подчеркнул эксперт.

Также Денис Невядомский отметил, что в вырисовывающейся ситуации остается непонятным, в чем обвиняют Виктора Медведчука, который симметрично решал такую же проблему в 2014–2015 годах.

"Уже звучат голоса, что в ЛНР/ДНР мы будем закупать снова этот уголь. Тогда за что судят Медведчука? За то, что он обеспечивал тогда ровно в такой же ситуации возможность получения угля для украинских ТЭС, и те зимы, когда эта проблема была, мы перезимовали, и сейчас об этом говорит новое руководство", – выразил непонимание эксперт.

Напомним, что по одному из уголовных производств народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука обвиняют в финансировании террористических организаций. В частности речь о том, что политик принимал участие в переговорах о поставках угля в Украину с неподконтрольных территорий во время серьезного энергетического кризиса в конце 2014-го ‒ начале 2015 года. Сам Виктор Медведчук назвал очередные обвинения необоснованными и подчеркнул, что обвинение пытается представить действия в интересах Украины как финансирование терроризма.

"Почему сегодня считается, что это оказание содействия террористическим организациям, когда уголь поставлялся в интересах Украины и в Украину? И почему это помощь "ДНР", "ЛНР", а не помощь Украине – непонятно. Понятно это только генеральному прокурору и председателю СБУ, который "липовал" материалы данного уголовного дела и пытается сегодня представить, что то, что было связано с углем, незаконно", – подчеркнул парламентарий.