За 6 дней власть потеряла поддержку половины Украины, – Лазарев о закрытии телеканалов

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Часть умеренной аудитории "слуг народа", которая голосовала за анти-Порошенко, больше эту партию поддерживать не будет, прогнозирует политолог

За шесть дней, прошедших с момента закрытия трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, власть полностью потеряла поддержку половины Украины. Значительная часть избирателей Украины больше никогда не вернется к Владимиру Зеленскому и "слугам народа".

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" заявил политолог Александр Лазарев.

Гость студии, комментируя ситуацию с закрытием трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, заметил, что власть решила мгновенно закрыть все свои проблемы: есть телеканалы, которые освещают их огрехи, телеканалы закрыли – и власть думает, что живет в зазеркалье и ее ничего не касается.

"Но на самом деле они за эти шесть дней потеряли полностью поддержку половины Украины. То есть большая часть избирателей Украины больше никогда не вернется к Зеленскому. Было количество сомневающихся, мы это видели по выборам в местные органы самоуправления, когда определенное количество просто не пришло голосовать на эти выборы. Почему не пришло? Раньше они поддержали "слуг народа", потом они разочаровались и начали думать, кого им поддерживать. Так вот эти вот сомневающиеся никогда больше не пойдут к "слугам народа". Более того, часть умеренной аудитории "слуг народа", которая голосовала за анти-Порошенко против такой радикальной повестки дня, они тоже не будут поддерживать "слугу народа". То есть они себе фактически в стратегической перспективе выстрелили в обе ноги", – сказал Александр Лазарев.

Как сообщали, 8 февраля более 400 журналистов с телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK провели акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов.

Напомним, после блокировки "112 Украина", NewsOne и ZIK вещание телеканалов в эфире можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK можно смотреть здесь: