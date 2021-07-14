Юрий Загородний: Заказчиком и инициатором уголовного преследования Медведчука является сам Зеленский

Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Подавление оппозиции, а также незаконное уголовное преследование председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – это те действия украинской власти, которые уже неоднократно подвергались резкой критике не только в Украине, но и за ее пределами. При этом никакой реакции на эту критику со стороны президента Украины ожидать не стоит, потому что Зеленский сам был инициатором и санкций против лидера оппозиции, и обвинения его в государственной измене. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Загородний.

Парламентарий отметил, что, по его мнению, в статье Владимира Зеленского, которую он обещал написать в ответ на публикацию об Украине Владимира Путина, не будет ничего о преследовании оппозиции и Виктора Медведчука.

"Какая может быть реакция, когда сам президент заказал это преследование и инициировал возбуждение уголовного дела против Виктора Владимировича Медведчука? Он инициировал введение санкций против Медведчука и его семьи, он, по сути, инициировал закрытие информационных каналов NewsOne, "112 Украина" и ZIK, которые говорили правду о том, что происходит в нашей стране. Так что со стороны президента не будет никакой реакции. И мы не ожидаем от него никакой реакции, мы будем продолжать борьбу, и эта борьба закончится победой Виктора Владимировича Медведчука", – подчеркнул Юрий Загородний.

Также нардеп констатировал, что уверен в бесперспективности уголовного дела против лидера ОПЗЖ, так как уверен в его невиновности, и это подтверждается полным отсутствием доказательной базы у стороны обвинения.

"Власть сначала придумывает уголовные дела, а потом начинает искать доказательства под эти уголовные дела, а доказательств нет. Мы это видели на заседании судов в мае и 8‒9 июля в Печерском райсуде, когда поднимался вопрос о продлении меры пресечения Виктору Владимировичу Медведчуку. Доказательств у стороны обвинения нет. Я убежден, что их не будет, и рано или поздно власть признает свое поражение, поднимет руки и сдастся, покажет свою некомпетентность", – подчеркнул Загородний.