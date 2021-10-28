Юрий Загородний: Отказываясь от мирного плана Медведчука, Украина еще больше отдаляет от себя Донбасса

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В своей инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский повторил тезисы из мирного плана председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, где четко сказано: возвращать неподконтрольные территории нужно через сознание живущих там людей, демонстрируя им, что Донбасс – это Украина. Одним из таких факторов могли бы стать прямые поставки угля с неподконтрольных территорий. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины, член Политсовета ОПЗЖ Юрий Загородний.

Нардеп отметил, что, отказываясь от этого, Украина только еще больше отдаляет от себя Донбасс.

"Мы говорим об энергетическом кризисе и нехватке угля. Если бы мы сегодня продолжили покупать уголь, как это было в 2013‒2014 годах, как решил этот вопрос Медведчук, а именно ‒ через прямые поставки угля, в чем его сегодня обвиняют, то это было бы как раз подтверждение того, что Донбасс – это Украина. Если мы не хотим этого делать, то мы отдаляем Донбасс от себя", – сказал Загородний.

Парламентарий напомнил, что Виктор Медведчук не раз доказывал свою эффективность в переговорном процессе, и, если бы власть хотела хоть как-то сдвинуть мирный процесс с мертвой точки, она бы прислушалась к оппозиционному политику.

"Медведчук как раз показал путь, как надо решать все эти вопросы. То, что в ОРДЛО заявили, что готовы вести переговоры по поводу удерживаемых лиц только с ним, говорит об авторитете лидера оппозиции. Вспомним, кто рекомендовал на "нормандской встрече" Медведчука в Трехстороннюю контактную группу, в гуманитарную подгруппу. Канцлер Германии Ангела Меркель. Это многого стоит. Порошенко также должен был признать, что Медведчук ‒ самый эффективный переговорщик, потому что выполнялась работа по возвращению военнопленных, были большие обмены", – отметил Загородний.

Кроме того, народный депутат напомнил, что все признают эффективность мирного плана, автором которого является Медведчук, потому что тот базируется на Минских соглашениях.

"Вот и есть база, с которой надо работать. То, что только соблюдение Минских соглашений может решить конфликт на Донбассе, подтверждают и президент Франции, и канцлер Германии. И на встрече Зеленского и Байдена было сказано, что Минские соглашения – это база для проведения переговоров. А то, что у президента Украины на это нет политической воли, всем понятно", – констатировал Юрий Загородний.