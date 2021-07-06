Юрий Загородний: Медведчук в суде докажет, что дело против него заказное

Юрий Загородний Фото из открытых источников

Власть сфабриковала уголовное дело против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, поскольку боится конкуренции со стороны этой политсилы. Но лидер оппозиции докажет в суде, что обвинения в его адрес неправдивы, а уголовное производство ‒ это не что иное, как политический заказ. Такое мнение в студии телеканала "Перший Незалежний" выразил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий Загородний.

"Методы борьбы власти циничные и примитивные. Сегодня команда Виктора Медведчука готовится в суде доказать, что дело против него является политическим, заказным за принципиальную позицию Виктора Владимировича в вопросах улучшения благосостояния украинского народа, ‒ заявил Загородний. ‒ Но Виктор Медведчук ‒ очень сильная личность. Достойно проходил все испытания раньше, пройдет и сейчас. Докажет в суде, что его действия не содержали нарушения законов Украины и не были направлены против государства, в чем пытается его обвинить власть".

Нардеп отметил, что новые шаги власти против оппозиции трудно спрогнозировать, неизвестно, как власть готова действовать и к каким еще мерам может прибегнуть. Например, очередное судебное заседание по делу Виктора Медведчука назначено на 9 июля, но прокуратура до сих пор не подала ходатайство о продлении меры пресечения Медведчуку, хотя срок подачи такого ходатайства уже истек.

"На данное время нет ходатайства от прокуратуры в суд о продлении меры пресечения Виктору Владимировичу. Сроки подачи такого ходатайства истекли ‒ в условиях карантина оно должно дойти до суда за 10 дней до 9 июля, ‒ сказал он. ‒ Хотя такое ходатайство может появиться через минуту. Не знаем, как будет действовать власть".

Между тем, несмотря на давление, ОПЗЖ продолжает политическую деятельность и реализацию своей предвыборной программы.

"Власть боится правды. А наша политическая сила принципиально выполняет свои предвыборные обещания, отстаивает права и свободы граждан Украины. ОПЗЖ с первых дней в Верховной Раде заявила, что находится в оппозиции к действующей власти. В цивилизованном мире власть тем сильнее, чем сильнее оппозиция. Но наша власть боится правды, потому преследует политических оппонентов, ‒ убежден Загородний. ‒ Неудивительно, что президент в одном из интервью признался, что использует новое оружие ‒ Совет национальной безопасности и обороны. Хотя то, чем занимается СНБО, ‒ это нарушение и Конституции Украины, и закона об СНБО, так как этот орган не наделен функциями, которые сейчас выполняет".