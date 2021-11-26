Юрий Павленко: Зеленский подавляет свободу слова и лишает украинцев права на правдивую информацию

Вместо того, чтобы обсуждать на пресс-конференции реальные проблемы, которые волнуют украинцев, и показать пути их разрешения, президент Украины Владимир Зеленский большую часть времени спорил с неугодными ему представителями СМИ. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ, председатель Житомирской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко, комментируя пятичасовое общение главы государства с журналистами.

Оппозиционный политик подчеркнул, что в черном списке у президента также оппозиция, которая не поддерживает его разрушительные реформы, и живущие в бедности люди, которые просто не видят улучшений.

"Отличительной чертой этого пресс-марафона было вызывающее пренебрежение президента к представителям СМИ и его политическим оппонентам. Президент открыто говорит, что, вопреки Конституции, виновность гражданина, бизнесмена или средства массовой информации теперь будет определять чиновник. А аресты имущества, блокировки активов и закрытия СМИ будут продолжаться без суда и следствия. Теперь врагами власти объявлены неугодные власти бизнесмены, народные депутаты, которые не жмут кнопочки за антинародные "реформы" и не хотят поддерживать бюджет, сверстанный правительством под силовиков и чиновников. Врагами стали СМИ и независимые журналисты, которые не хотят рисовать радужную картинку успехов. Даже простые граждане, которые просто слепы и не видят "разительных улучшений" и больших достижений Зе-команды", - резюмировал Юрий Павленко.