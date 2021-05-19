Юрий Бойко: Земля должна оставаться в собственности украинского народа

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" поддержит Постановление об отмене законопроекта о продаже земли иностранцам. Об этом заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает пресс-служба политсилы.

"Земельный закон принят в ущерб нашим фермерам в интересах международных финансовых корпораций, чтобы они могли скупить украинскую землю. У наших фермеров нет таких финансовых возможностей, как у этих корпораций. Поэтому мы будем голосовать за отмену этого закона", - заявил Юрий Бойко.

Политик отметил, что скупка земли иностранцами ударит по отечественным фермерским хозяйствам.

"После того, как рынок земли станет открытым для иностранцев, наши украинские фермеры, которые сегодня работают на этой земле, останутся и без земли, и без работы. Мы боремся, чтобы этого не допустить", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" всегда выступала за то, чтобы земля оставалась в собственности украинских граждан, а земельные вопросы решались на общенациональном референдуме.

"По Конституции земля принадлежит народу. И не может правительство или парламент принимать такие решения без мнения народа. Мы будем продолжать эту борьбу. Вопрос открытия рынка земли должен решаться исключительно на референдуме. А этот закон нужно отменять", – резюмировал Юрий Бойко.

Согласно данным последних соцопросов, почти 80% украинских граждан считают, что решение об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения должно приниматься только на всеукраинском референдуме.