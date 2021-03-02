Юрий Бойко: Зе-власть хочет передать суды под внешнее управление

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сегодня Украина находится под внешним управлением – Зе-команда, как и прежняя власть, работает на уничтожение независимости и суверенитета Украины. Безропотно выполняя "хотелки" МВФ, она вводит в наблюдательные советы госкомпаний иностранцев с заоблачными зарплатами, повышает тарифы, распродаёт украинскую землю, разрушает медицину и образование, уничтожая в Украине социальное государство. Теперь они добрались и до судебной системы.

Об этом заявил Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, комментируя журналистам проект закона №3711-д о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", передает пресс-служба политсилы.

"Появление в законе о судоустройстве и статусе судей неких "иностранных специалистов", которые будут определять "квалификацию и добропорядочность" украинских судей – не что иное, как вмешательство в судебную систему Украины и внешнее управление нашей страной. Фракция ОПЗЖ за такие изменения голосовать не будет. Мы считаем это элементом внешнего давления на судебную систему и попыткой закрепить внешнее управление нашей страной", – подчеркнул политик.

Юрий Бойко уверен, что судебную систему надо реформировать, не вводя туда иностранцев, "поскольку мы уже убедились, что толку от этого никакого".

"Надо уважать решение украинских судов, прекратить использовать по отношению к ним телефонное право и административное давление, которые сейчас часто практикует Офис Президента – это видно по результатам судебных заседаний. Если прекратится давление сверху и будет установлен жесткий контроль за судебной системой со стороны правоохранительных органов, а соответствующие законы у нас есть, то в судебной системе будет наведен порядок", – резюмировал парламентарий.