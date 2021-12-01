Юрий Бойко: Власть рапортует об успехах, а в реальности страна находится в глубоком кризисе

ОПЗЖ

Власть, заявлявшая о своей близости с народом, в действительности показала полное равнодушие к проблемам, которые волнуют людей. Непрофессионализм власти привел к тому, что в стране бушует энергетический кризис, нет обещанного мира на Донбассе, растут цены и тарифы, а каждый второй украинец живет в бедности. Так прокомментировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко послание президента Владимира Зеленского к депутатам парламента.

По словам оппозиционного депутата, выступление показало, что глава государства живет в другой реальности.

"Президент бодро декларирует, что в стране все хорошо. Безусловно, в людей нужно вселять оптимизм, но при этом необходимо отвечать на вопросы, которые всех волнуют - когда будет мир в стране, когда прекратится коммунальный геноцид, когда закончится эпоха бедности. Все эти и многие другие вопросы так и остались без ответов", - заявил Юрий Бойко.

Народный депутат отметил, что у нынешней власти нет реальной стратегии борьбы с бедностью. Сегодня каждый второй житель страны находится за чертой бедности, но власть ничего не делает для того, чтобы исправить ситуацию. Также катастрофически растет бедность среди работающего населения, украинские семьи получают платежки с неподъемными ценами за газ, тепло, электроэнергию.

Юрий Бойко напомнил, что бездарная политика власти также привела к тому, что в стране – энергетический кризис, который рискует обернуться коллапсом.

"Президент игнорирует масштабный энергетический кризис. Люди уже страдают от веерных отключений, а промышленность из-за неподъемной цены за газ вынуждена останавливаться, и это не прикрыть никакими бодрыми заявлениями президента. Власть провалила отопительный сезон и привела страну к энергетическому кризису", - сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный депутат также отметил, что Владимир Зеленский шел к власти, обещая мир на Донбассе. Однако, по прошествии 2,5 лет на Донбассе по-прежнему стреляют.

"При Владимире Зеленском людям нечего ждать мира. Власть в упор не хочет видеть, что конфликт истощает страну. Нет переговоров, нет политической воли закончить войну. И если власть не способна вывести страну из кризиса, то она должна уступить свое место профессионалам. У ОПЗЖ есть стратегия выхода из экономического и эпидемического кризиса, есть план, как принести мир на Донбасс. Нужно прекратить ставить эксперименты над украинским народом и начать наконец спасать страну", - резюмировал Юрий Бойко.