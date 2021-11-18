Юрий Бойко: Власть пытается компенсировать свои провалы очередными поборами с людей

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В условиях пандемии и экономического кризиса, вместо того, чтобы помочь людям, власть инициирует законопроекты, которые только увеличивают налоговую нагрузку и продолжают политику бедности. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя законодательные инициативы монобольшинства.

"Вместо того, чтобы обеспечить украинцам нормальную жизнь в собственной стране, власть настойчиво мешает им даже выживать. Ее цинизм настолько вышел за рамки, что даже внутри "монобольшинства" уже нет голосов, чтобы проталкивать их антинародные законопроекты. Это мы сегодня видим и с инициативой "слуг" по увеличению налоговой нагрузки на людей", - заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что законопроект №5600 - это дополнительная нагрузка, которую люди просто не осилят.

"Нас фактически вернут во времена, когда за владение свиньями, коровами, курами и садами облагали налогами. Те, кто живут, выращивают, обеспечивают себя продуктами питания, продают понемногу продукцию – почему они должны платить налог, если сделали все собственными руками на своих участках?", - возмутился Юрий Бойко.

Политик отметил, что ОП-ЗЖ категорически против подобных инициатив, тем более в условиях глубочайшего кризиса, в котором находится сейчас наша страна.

"Наша фракция за такие законопроекты голосовать не будет. Мы предложили правки, чтобы убрать дополнительную налоговую нагрузку, которой власть хочет обложить мелких фермеров и людей с небольшими земельными участками. Это принципиальный для нас вопрос", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик уверен, что, сделав жизнь людей невыносимой, власть экономику не спасет.

"Для этого нужны совершенно иные инструменты: стимулирование и поддержка отечественных аграриев и промышленности, повышение социальных стандартов, чтобы люди могли покупать товары и услуги. Мы предложили соответствующие правки к бюджету-2022, в которых прописали механизм помощи национальным производителям и повышения благосостояния украинских семей", - заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Как подчеркнул Юрий Бойко, "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться, чтобы парламент начал принимать законы, которые действительно необходимы для преодоления кризиса и поддержки людей.

"Нужно увеличить государственные инвестиции в развитие экономики, обеспечить полноценное финансирование медицины, повысить уровень жизни наших граждан. Мы продолжим работу по этим действительно важным для страны вопросам. И будем добиваться пересмотра повестки работы парламента, которая пишется под диктовку монобольшинства и только вредит стране", - резюмировал Юрий Бойко.