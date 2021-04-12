Юрий Бойко: Власть обязана вернуть Украине славу космической державы

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Поддержать ракетно-космическую отрасль госзаказами, а не концепциями, развивать международное сотрудничество, обеспечить базовые предприятия необходимым финансированием и готовить молодые кадры, – такой должна быть политика власти в космической отрасли, считает Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

"Такие отечественные предприятия, как "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени Макарова" и "Государственное конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля", завод имени Антонова и другие, известны своей продукцией на весь мир. Тысячи разработанных космических аппаратов, спутники, ракеты-носители – всё это создавали конструкторы и рабочие украинских предприятий", – отметил Юрий Бойко.

Однако, по словам политика, сегодня проблемы отрасли не решаются, и предприятия, имеющие уникальные разработки как в космической, так и гражданской сфере, пребывают в глубоком кризисе.

"Невзирая на мировой тренд активизации космической деятельности, в Украине она сворачивается. Мы уже не предлагаем мировому авиарынку "Русланов" и "Мрий". В проекте Концепции реализации государственной политики Украины в сфере космической деятельности до 2030 года нет полетов на Марс. Международное сотрудничество Украины в области освоения космоса развивается очень медленно, а некоторые, такие как, например, "Морской старт", после 2013 года вообще были заморожены или прекращены. В других больших проектах мы вообще не участвуем", – отметил он.

Хроническое недофинансирование отрасли также привело к сокращению и оттоку кадров.

"В бюджете на 2021 год на Государственное космическое агентство выделили чуть более 1,1 млрд грн, т.е. около 40 млн долл. Для сравнения – это на 10% меньше, чем получили медучреждения и санатории в системе Госуправления делами и на реконструкцию "Феофании", где обслуживают госчиновников. Средняя зарплата в отрасли в прошлом году не дотягивала до 9000 грн. На пополнение новыми молодыми кадрами надеяться не приходится. Нет госзаказа на подобных специалистов, и нет достаточного количества желающих, чтобы, проучившись более пяти лет, потом не иметь возможности устроиться на работу "по профилю" и идти трудиться по совершенно другой специальности", – сказал народный депутат.

Но, невзирая на все проблемы и сложности, существующие сегодня, Юрий Бойко выразил надежду на хорошее будущее отрасли и поздравил всех, чья жизнь и работа связаны с авиастроением и космосом, с Днем космонавтики.

"В этот день я хочу пожелать вам, прежде всего, оставаться верными своей профессии. Таких специалистов, как в Украине, – конструкторов, ученых, инженеров – еще поискать надо. Успехов вам, мирного неба, новых разработок, ярких свершений. Уважения к вашим знаниям и вашему труду со стороны государства. Я уверен, что вместе мы сможем вернуться в мировой "космический клуб", а Украина вернёт себе славу космической державы", – подчеркнул Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ.