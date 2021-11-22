Юрий Бойко: Власть обязана остановить демографическую катастрофу

ОПЗЖ

Остановить демографическую катастрофу в Украине возможно, только если власть сосредоточит усилия на стабилизации экономики, обеспечении материального благосостояния людей, поддержке молодых семей и повышении качества медицины. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Только за первые 9 месяцев текущего года естественная убыль населения составила 282 тысяч человек – это почти в 1,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Это сравнимо с исчезновением с карты Украины целого областного центра, как, например, Черкассы или Житомир", – заявил Юрий Бойко.

Политик отметил, что есть ряд причин, вследствие которых сокращается население страны, но все они – по вине власти.

"На фоне роста смертности идет сокращение рождаемости. Молодые семьи не спешат заводить детей, потому что материальное состояние у них оставляет желать лучшего. А часто нет стабильной работы, которая дает возможность содержать семью и быть уверенным в своем будущем и будущем своих детей", – подчеркнул политик.

Ситуация с пандемией также повлияла на сокращение численности украинцев, считает Юрий Бойко.

"Более 80 тысяч жизней, по официальным данным, унесла эпидемия коронавируса. Но после убийственной "медреформы Супрун", которая все еще продолжается нынешней властью, другого результата ожидать не пришлось. И когда парламент выделяет деньги на борьбу с пандемией – половина этих средств уходит на пиар-проекты власти. В то время как врачи получают нищенские зарплаты, а в больницах не хватает кислорода и средств защиты. Так быть не должно", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик напомнил, что ОПЗЖ выступала с законодательными инициативами по поддержке молодых семей, увеличении выплат при рождении детей, выделению достаточных средств на охрану здоровья.

"Власть обязана сосредоточить усилия, чтобы остановить демографическую катастрофу. Для этого нужно стабилизировать экономику, дать людям возможность работать и обеспечивать свои семьи. Необходимо отменить медицинскую "реформу Супрун" и обеспечить, наконец, финансирование здравоохранения в размере 5% ВВП, положенных по закону. Все эти предложения "Оппозиционной платформы – За жизнь" уже зарегистрированы в виде законопроектов и правок к бюджету. Мы будем бороться за то, чтобы Украина не вымирала, а уверенно смотрела в завтрашний день", – резюмировал Юрий Бойко.