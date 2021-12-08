Юрий Бойко: Украина должна показать практическое стремление к миру

Юрий Бойко Фото из открытых источников

Диалог между президентами России и США важен для урегулирования конфликта на Донбассе и снятия напряженности на всем Европейском континенте. Украинская власть не имеет права быть пассивной. Пора на практике показать политическую волю к мирному урегулированию, принимать решения по реализации политической части Минских соглашений. Необходимо поддержать международную разрядку конструктивными инициативами, а не нагнетать ситуацию ультиматумами и провокационными решениями. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, комментируя итоги онлайн-саммита Президента Российской Федерации В. Путина и Президента США Дж. Байдена.

"Диалог, который начали президенты США и РФ – это шанс для Европы и Украины урегулировать противоречия и восстановить мир на континенте. Плохо то, что в дискуссиях вокруг Украины наша власть не является субъектом. Украинская дипломатия не справилась со своей задачей. Поэтому нас только информируют о позициях, об итогах", - отметил политик.

Он подчеркнул, что наша страна больше всего заинтересована в политическом урегулировании конфликта на Донбассе, однако власть заняла пассивную позицию, хотя все инструменты, площадки и дорожная карта для переговоров были и остаются.

"При этом, многие законодательные инициативы власти только усиливают напряженность и отталкивают население временно неподконтрольных территорий - это дискриминационные языковые законы, законы о коренных народах, законопроекты о переходном периоде и другие", - заявил Юрий Бойко.

По словам Сопредседателя фракции оппозиционеров, Украине необходимо показать практическое стремление к миру.

"Есть Минские соглашения, которые все признают в качестве основы для мирного урегулирования. Выполнение политической части этих соглашений требует принятия законов, и кроме Украины этого никто выполнить не может. Это наша ответственность. Ввести в действие Закон об амнистии. Разработать и согласовать в рамках ТГК законы об особенностях выборов на временно неподконтрольных территориях, об особенностях местного самоуправления, конституционные положения о статусе Донбасса", - подчеркнул парламентарий.

Политик убежден, что Украина от этого выиграет больше всех и в экономическом, и в социальном плане.

"Возвращение мира в страну даст возможность сосредоточиться на решении задач по восстановлению экономики, преодолении бедности, повышению социальных стандартов. Но, чтобы идти вперед – стране нужен мир", - резюмировал Юрий Бойко.