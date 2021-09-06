Юрий Бойко: Только отставка правительства в полном составе позволит стабилизировать социально-экономическую ситуацию

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Только отставка непрофессионального правительства Шмыгаля в полном составе позволит стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране.

Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба партии.

"Этот Кабинет министров профессионально непригоден. Правительство не знает, что делать с экономикой, не может обуздать инфляцию, решить проблему безработицы и обнищания людей. Экономические проблемы и антинародная политика власти неминуемо приведет к острому политическому кризису. Единственным выходом из этого тупика может быть только полная смена курса и отставка нынешнего правительства в полном составе", – подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, власть уже привыкла назначать "козлов отпущения" и менять по одному-два проштрафившихся министра или губернатора, чтобы на кого-то списать все просчеты и снизить уровень недовольства в обществе.

"Для того, чтобы сменить курс, необходима полная очистка исполнительной власти от коррумпированных ставленников внешних кредиторов. В Кабинет министров должны прийти ответственные и опытные управленцы. Они смогут подготовить Программу деятельности правительства и вывести экономику из кризиса. В составе нашей политической силы достаточное количество таких опытных управленцев", – отметил Сопредседатель ОПЗЖ.

Он добавил, что на новой сессии парламента "Оппозиционной платформы – За жизнь" сосредоточится на решении реальных проблем граждан и мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

"В новом политическом сезоне мы будем делать всё, чтобы помочь людям выжить в сложных условиях кризиса и не допустить краха важнейших сфер здравоохранения и образования. Нужно поддержать украинскую медицину, чтобы страна смогла выстоять перед надвигающейся волной эпидемии. Снизить тарифы, обеспечить контроль над ценами, помочь украинским семьям выйти из нищеты. Спасти от разрушения украинскую промышленность, снизить административный и налоговый пресс на предпринимателей, поддержать аграриев. Это наши приоритеты. И самое главное – предотвратить обострение в зоне конфликта на Донбассе. Мы сделаем всё необходимое, чтобы сохранить возможность для урегулирования и восстановления целостности нашей страны и единство нашего народа", – резюмировал Юрий Бойко.