Юрий Бойко: Производители товаров первой необходимости должны получать энергоносители по льготной цене

Юрий Бойко Фото из открытых источников

Производители товаров первой необходимости должны получать энергоносители по льготной цене – это позволит избежать повышения цен на них. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко во время встречи с коллективом хлебокомбината в Киевской области.

"Мы будем ставить вопрос о том, чтобы на товары первой необходимости – хлеб, сахар, молоко и все, что человек покупает каждый день, – была льготная цена на энергоносители. Не может предприятие из-за непрофессиональной политики правительства платить больше тысячи долларов за газ. Недопустимо, чтобы эти проблемы перекладывались на производителя, а потом, соответственно, на людей", – подчеркнул Юрий Бойко.

Политик отметил, что предприятие, которое он посетил, вкладывает деньги в модернизацию, но даже оно испытывает трудности в связи с повышением цен на энергоносители.

"Когда за несколько месяцев в 7 раз повысилась цена на газ, в два раза больше стали платить за электроэнергию, когда идет явный монополизм и сговор со стороны торговых сетей, производителям очень сложно удерживать цену на хлеб. Мы будем их поддерживать", – резюмировал Сопредседатель ОПЗЖ.

Напомним, ОПЗЖ разработала ряд предложений, которые стабилизируют ситуацию в энергетике и позволят снизить стоимость газа.