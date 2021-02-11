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Юрий Бойко: При Зе-власти каждый второй украинец живет за чертой бедности

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Повышение социальных стандартов и защита украинцев от нищеты должны сегодня стать главной задачей для всех политиков. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба ОПЗЖ.

"Второй год, как Зе-команда у власти. Одно правительство сменяет другое, однако работа Кабмина никоим образом не влияет на улучшение жизни людей, развитие экономики, работу промышленных предприятий", – сказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что политика бездумного повышения тарифов еще больше ухудшила ситуацию в стране.

"Людей лишили доступных субсидий. На фоне пандемии продолжается губительная медреформа. Вместо борьбы с бедностью – идет борьба с бедными. Людей добивают ценам и тарифам, копеечными пенсиями и зарплатами. Власть не волнует, как должны выживать семьи с детьми, где работает, например, только один из родителей, одинокие матери, люди с инвалидностью", – отметил он.

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Сопредседатель фракции оппозиционеров акцентировал на необходимости безотлагательно принять законопроекты, зарегистрированные "Оппозиционной платформой - За жизнь", которыми вводится мораторий на повышение тарифов, государственное регулирование цен, предлагаются изменения в бюджет, которые увеличивают финансирование субсидий и усиливают социальную защиту граждан.

"Когда в стране более 50% граждан живут за чертой бедности – это недопустимые вещи. И сегодня "слугам" нужно не отношения выяснять, а вносить в повестку дня законопроекты, которые помогут людям, поддержат промышленность, медицину. Все необходимые законопроекты уже зарегистрированы нами в парламенте. Их нужно проголосовать", – подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, ранее Юрий Бойко призвал парламент немедленно принять решение о снижении тарифов, а также возместить людям средства, переплаченные за ЖК-услуги и обеспечить социальную защиту.

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