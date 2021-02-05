Юрий Бойко: Преступная власть, которая обманывает людей, должна уйти

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Невыполненные обещания, постоянный обман людей, нежелание установить мир в стране, заигрывание с националистами и беззаконие ведут страну к краху. Чтобы остановить процесс уничтожения демократии в Украине, вернуть людям права и свободы, оппозиция начала процедуру импичмента президента.

Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам в парламенте.

"Президент не выполнил своих предвыборных обещаний, среди которых главные – мир на Донбассе, борьба с бедностью, снижение коммунальных тарифов, обеспечение равных прав региональных языков. Всё это стало причиной катастрофического падения доверия людей к нему и его партии", – подчеркнул политик.

Юрий Бойко считает, что именно страх, падение уровня доверия к Зеленскому как президенту и гаранту Конституции вынудили его пойти на такие беспрецедентные меры, как закрытие каналов.

"Вместо того чтобы слышать людей и решать их проблемы, президент и его "слуги" начали борьбу с неугодными. Это касается и оппозиционных политиков, потому что мы критикуем власть, и средств массовой информации, которые дают возможность услышать разные точки зрения в своих эфирах", – отметил народный депутат.

Сопредседатель партии подчеркнул, что за систематическое нарушение законов Украины и Конституции нашей страны съезд "Оппозиционной платформы - За жизнь" принял решение о начале процедуры импичмента.

"Так, как ведет себя нынешняя власть, поступать нельзя. Если ты уже что-то пообещал – надо выполнять. Только импичмент президента и полная перезагрузка власти может остановить падение страны в пропасть", – заявил Юрий Бойко.