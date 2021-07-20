Юрий Бойко: Правительство уже провалило подготовку к новой волне коронавируса

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Объявив о пятой волне вакцинации, правительство "забыло" решить вопрос с недофинансированием медицины, долгами по зарплате медикам, а также наладить контроль за поступающими в Украину вакцинами.

Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

"Если в прошлом году был специальный коронавирусный фонд, хотя к тратам фонда осталось много вопросов, то в этом году такого фонда нет. Затраты на борьбу с CОVID-19 разбросали по разным программам, а это еще больше усложнит контроль за использованием средств. Кроме того, если в прошлом году был сделан акцент на выделение дополнительных коек, их укомплектование кислородом, закупке средства зашиты для медиков, проведении лабораторных исследований и проч., то в этом году в приоритете вакцинация. Которая с первых дней уже традиционно для этой власти проходит с громким пиаром, вместо нормальной организации, и скандалами. Нет никакого контроля за распределением вакцин, никакой просветительской работы с населением для снижения противовакцинных настроений", – отметил политик.

Юрий Бойко считает, что уже сегодня подготовка к новой волне заболевания должна быть в повестке дня правительства.

"Учитывая распространение нового штамма коронавируса, необходимо уже сейчас выделить необходимое финансирование, провести аудит готовности больниц, и выполнить, наконец, обещание с оплатой труда медработников. Врачи так и не получают обещанной властью зарплаты в 20 тыс. гривен, а средний медперсонал – не менее 13,5 тыс. гривен. Эти все вопросы должны уже сегодня стоять в повестке дня работы правительства", – подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Финансирование медицины на уровне 5% ВВП, вместо пиара – реальные действия по защите людей от новой волны коронавируса, повышение зарплат медикам и "железная" гарантия их выплат в полном объёме должны стать приоритетом в работе власти.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" последовательно отстаивает право медиков на нормальные условия труда и достойную зарплату, за увеличение бюджетного финансирования отрасли. И надо начинать работу по производству собственной вакцины. Если этого не сделать, мы снова получим скандалы, бардак в отрасли, потерю специалистов и незащищенных от вируса людей", – резюмировал Юрий Бойко.