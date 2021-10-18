Юрий Бойко: Парламент обязан увеличить финансирование медицины, чтобы страна могла пройти эпидемию коронавируса

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Для недопущения коллапса медицинской системы Украины нужно пересмотреть проект бюджета на 2022 год и увеличить финансирование медицины. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Депутаты фракции ОПЗЖ внесли поправки к проекту закона "О государственном бюджете на 2022 год", которые, в частности, помогут медицинской системе выжить в период пандемии коронавирус. Предлагается повысить на 49 млрд гривен финансирование программ здравоохранения, в частности государственных гарантий медицинского обслуживания, экстренной медпомощи, обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения, повышение оплаты труда", – пояснил Юрий Бойко.

По словам оппозиционного политика, при рассмотрении главного финансового документа на следующий год, нужно обеспечить классическую формулу, когда 5% ВВП направляется на медицину. В Украине это до сих пор лишь 3,5%.

"И по нашим расчетам примерно 50 млрд гривен не хватает для того, чтобы обеспечить медицину средствами, необходимыми для остановки пандемии и поддержке медицинской системы", – сказал Юрий Бойко.

В ситуации, когда во время пандемии в медицинских учреждениях не хватает самого необходимого, а врачи и медицинский персонал годами ждут повышения зарплат, нужно наконец прекратить финансирование пиар-проектов власти и уменьшить финансирование силовых структур, резюмировал Юрий Бойко.