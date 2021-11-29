Юрий Бойко: Парламент не вернет доверие народа, если не начнет работать в интересах людей

ОПЗЖ

Чтобы не допустить полной утраты доверия граждан, парламент должен работать с плотной повесткой дня с учётом предложений оппозиции - по восстановлению мира, справедливой тарифной политике, социальной защите. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"До конца года у парламента осталось две пленарные недели. Несмотря на то, что в стране крайне тяжелая ситуация - в монобольшинстве заняты разборками между собой. В то время, как до сих пор не принят бюджет, растут цены, усиливаются риски для отопительного сезона, а экономика находится в глубокой стагнации", - отметил политик.

Он подчеркнул, что люди ждут от парламента ответственной работы, а не антисоциальных законов, загоняющих их в нищету.

"Нужна максимально плотная повестка дня, которая бы включала доработку бюджета с предложениями ОП-ЗЖ. Должны быть прекращены попытки протащить через ВР антисоциальный бюджет и инициативы, усиливающие налоговое давление на бизнес и людей. Нужно остановить рост бедности и вернуть государственное регулирование цен на продукты и товары первой необходимости", - подчеркнул Юрий Бойко.

По словам Сопредседателя фракции оппозиционеров, народным депутатам также необходимо уделить особое внимание ситуации с тарифами и энергоносителями.

"Необходимо создавать антикризисный штаб для мониторинга ситуации с прохождением отопительного сезона. Крайне необходимо принятие законопроекта о введении моратория на рост жилищно-коммунальных тарифов, а также нужно вернуть доступность получения субсидий всем, кто в них нуждается. Эти шаги помогут избежать коллапса в сфере ЖКХ, обеспечить дома теплом и защитить людей", - заявил парламентарий.

Вопрос восстановления мира в стране также не должен оставаться в стороне от внимания парламента, считает политик.

"Чтобы обеспечить деэскалацию на линии разграничения, вывести из тупика переговорный процесс - ВР должна показать приверженность к выполнению Минских соглашений. Необходимо обеспечить внесение изменений, предложенных ОПЗЖ в Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" № 2491, который является элементом реализации Минских соглашений", - подчеркнул Юрий Бойко.

По словам политика, сейчас Верховная Рада проходит последний тест на состоятельность, при том, что доверие к парламенту уже критически низкое.

"Больше нельзя самоустраняться от ситуации в стране, сквозь пальцы смотреть на неэффективность и ошибки правительства и безропотно штамповать антисоциальные "реформы", на скорую руку слепленные в Кабмине или Офисе президента. Если парламент не начнет реальную и нужную людям и стране работу – результатом будет глубокий общественно-политический кризис", - резюмировал Юрий Бойко.