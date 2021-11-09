Юрий Бойко: Нынешнее правительство работает во вред украинской промышленности

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В последний месяц украинская промышленность возобновила падение, так и не приблизившись к весьма скромным показателям 2019 года. По словам Сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, непрекращающийся кризис индустриального сектора является доказательством непрофессионализма нынешнего правительства.

"После падения промпроизводства в 2020 году можно было не прилагать усилий, и оно бы все равно восстанавливалось. Но Кабмин умудряется руководить индустриальным сектором так, что ситуация продолжает ухудшаться: итоги сентября 2021 года оказались хуже, чем итоги сентября 2020-го. Фактически мы видим, что правительство работает во вред нашей промышленности", – заявил политик.

По словам Сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь", именно целый ряд системных ошибок, связанных, прежде всего, с просчетами в энергетическом секторе и низкими объемами господдержки базовых отраслей во время карантина, привел к тому, что пищевая промышленность с начала года упала на 9,9%, фармацевтическая – на 3,8%, нефтегазодобывающая отрасль – на 3,2%.

"Я уже не говорю о секторе общего машиностроения, которое продолжает скатываться в яму уже второй год подряд, потеряв за это время 17,5%. Тут мы имеем последствия катастрофического непрофессионализма, который уничтожает некогда мощный сектор украинской экономики", – добавил он.

Народный депутат отметил, что за девять месяцев 2021 года промпроизводство сократилось в 10 из 25 регионов страны, причем в Кировоградской падение составило 23,9%, в Херсонской – 10,3%, в Луганской – 8,7%, в Харьковской – 6,7%.

"Хуже всего то, что у Кабмина нет даже проблесков понимания того, что делать с индустриальным сектором. "Оппозиционная платформа – За жизнь" предложила в проекте бюджета-2022 добавить 60 млрд гривен на поддержку экономики, но нас никто не поддержал. А это значит, что у власти нет не только понимания, но и желания что-либо делать. Правительство никак не отреагировало на тот факт, что летом окончательно прекратил существование легендарный Николаевский судостроительный завод, выпускавший весь спектр гражданских суден и военных кораблей вплоть до авианосцев", – заявил он.

"Сейчас в правительстве сменили обоих вице-премьеров, отвечавших за экономику. Но это всего лишь стрелочники, не определявшие экономическую политику. Менять нужно все правительство, причем на смену должны прийти не такие же дилетанты, а специалисты с серьезным опытом в своих отраслях. Только такой кадровый подход может дать шанс на восстановление экономики", – резюмировал Юрий Бойко.