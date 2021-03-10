Юрий Бойко: Нельзя лишать детей права учиться на родном языке

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Политика языковой и культурной дискриминации, которую реализует нынешняя власть, не находит поддержки у людей. Ни общество, ни правозащитников, ни национальные общины, как показывают соцопросы и стремительное падение рейтингов Зе-команды, такая политика не устраивает.

Об этом 10 марта в Херсоне заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко на встрече с коллективом "Школы гуманитарного труда", который на себе ощутил отношение власти к русскоязычным образовательным учреждениям, сообщает пресс-служба политсилы.

"Я не первый раз приезжаю в "Школу гуманитарного труда", мы помогаем учебному заведению отстоять право детей учиться на родном языке, которое гарантировано Конституцией. Несмотря на давление и травлю, педагогический коллектив противостоит политике языковых ограничений, которая сегодня насаждается в сфере образования. Я направил депутатский запрос, чтобы защитить педагогов единственной русскоязычной школы в регионе от необоснованной травли, а школу – от закрытия, встретился с министром образования по данному вопросу – он пообещал разобраться", – сказал Сопредседатель ОПЗЖ.

Юрий Бойко считает, что правительство не сделало ничего для защиты культурных прав нацменьшинств и продолжает подыгрывать националистам и воинственно настроенным радикалам.

"Если говорить о языковом вопросе, то власть просто предала надежды на восстановление культурных прав русскоязычных украинских граждан и других национальных общин. Общество недовольно, оно расколото, но правительство даже не задумалось о разработке новой гуманитарной политики. Вместо этого принимаются решения, которые еще больше ущемляют права людей, вводятся новые ограничения и придумываются штрафы", – подчеркнул народный депутат.

Такая политика, уверен Юрий Бойко, не устраивает ни общество, ни правозащитников, ни национальные общины.

"Языковое и культурное многообразие – это богатство украинского народа. Запрещая детям учиться на родном языке, закрывая школы и организовывая травлю неугодных директоров, власть целенаправленно уничтожает фундамент для будущего развития страны. Наша политическая сила ставит перед собой задачу отменить языковую дискриминацию. Мы подготовили законопроект, который закрепит за местными советами право выбирать, какой язык будет использоваться в громаде или регионе наряду с государственным. Это полностью соответствует европейским практикам и международным соглашениям, к которым присоединилась Украина. Права миллионов русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин должны быть восстановлены", – резюмировал Юрий Бойко.