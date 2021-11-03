Юрий Бойко: Некомпетентное, утратившее доверие людей правительство, должно уйти в полном составе

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Подавляющее большинство украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении. Это стало результатом невыполненных обещаний и тотальных провалов власти в решении проблем, волнующих людей. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Больше двух третей украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. И это абсолютно справедливые претензии людей, потому что все обещания, которые давал президент и его политическая сила, оказались невыполненными", - заявил политик.

Он напомнил, что вопросы завершения войны, борьбы с бедностью, коммунальных тарифов – это те ключевые обещания, благодаря которым Зе-команда и пришла к власти.

"В итоге, война продолжается, бедность выросла с 22% в 2013 году до уровня, когда почти каждый второй украинец оказался в этой категории. При этом, цены и коммунальные тарифы растут. Закономерно, что люди дают такую оценку власти. Виновата в этом вся команда во главе с президентом", - подчеркнул парламентарий.

Юрий Бойко также назвал ситуацию с эпидемией в стране критической из-за некомпетентных действий власти.

"Обеспечение больниц кислородом – это простая инженерная задача среднего уровня, а не запуск космического корабля. И провалить ее и обречь людей на страдание – это цинизм высшей степени", - возмутился политик.

Сопредседатель партии оппозиционеров считает, что также полностью провалена и подготовка к началу отопительного сезона.

"Накопили 700 тысяч тонн угля при потребности в 3 млн. тонн. Более сложного начала отопительного сезона еще не было – не подготовились ни по ресурсам, ни по ценам, ни по техническому обеспечению. С электроэнергией ситуация не лучше – теперь вынуждены срочно просить ее у Беларуси, в адрес руководства которой перед этим делали громкие политические заявления", - отметил парламентарий.

Политик подчеркнул, что провальная политика власти привела к глубокому системному кризису, и отставка отдельных министров уже не спасет ситуацию.

"Правительство полностью не справилось с поставленными задачами по обеспечению жизнедеятельности страны. Мы выступаем за отставку всего правительства в полном составе, а не только отдельных министров", - резюмировал Юрий Бойко.